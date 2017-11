Arvamus

BRUNO PAO AINULT MEIE MAAS: Miks laevaliinid Saaremaa ja Läti vahel vette vajusid?

Kolmapäev, 29. november 2017.



Autor: Bruno Pao, kolumnist Kolmapäev, 29. november 2017. Bruno Pao. Foto: erakogu Kunagi kuulus Saaremaa ligi paarsada aastat Liivimaa kubermangu, mille pealinn oli Riia. Talvel sõideti Riiga mööda postmaanteed Pärnu ja Valmiera kaudu, suvel laevadega otse üle Liivi lahe.



Enne Esimest maailmasõda tõusis oluliseks sihtkohaks ka Läti mereäärne linn Liepaja (vanasti kutsutud Liibavi, algne asula oli liivi küla), mis 19. sajandi lõpul kujunes rikkaks linnaks koos sõjasadamaga. Sinna asus elama hulk inimesi Sõrvest ja Kuressaarest. Roomassaarest sai sinna otse laevaga, mis vahetevahel käis ka Kihelkonnal.



Minu mäletamist mööda elas mu kodukülas vist koguni kolm naist, kes olid teeninud Riias saksu ja ajasid oma pere lehmi karjamaale lätikeelsete hüüatustega. Oma elu teises pooles ei pääsenud nad enam Riia linna uudistama, sest Balti riikide iseseisvumisega sada aastat tagasi tekkisid piirid ja muutusid kombed rahvaste vahel ning vajusid vette ka loomulikud laevaliinid. Nende uuendamise katsed ei toonud enam piisavalt tulu.



Vaja muuta vaatenurka



Kahe sõja vahel käis suviti Riias algul Grenen ja seejärel Eestimaa. Sõitjate vähesus, osalt ka keelebarjääride tõttu, uputas aga lõbusõidud.



Nõukaajal ühisel suurel kodumaal tuiskasid mõnda aega Riiast Roomassaare sadamasse tiiburlaevad. Nendega liikusid enamasti ostlejate salgad, Kingissepa kaubamaja külastajad, kes defitsiidi jahil talusid lainetel põrutamist.

Taasiseseisvumise järel, kui ka Ruhnu ümbruse kalavete kilusõda lahmaka mereala loovutamisega lätlastele vaibus, hakati mõtlema, kuidas Riiast jõukaid turiste Saaremaale meelitada.



Uue aastatuhande algul eraldaski Kuressaare linnavalitsus pisut raha asja uurimiseks. 2002. aasta augustis tegid presidendid Arnold Rüütel ja Vaira Vike-Freiberga Linda Line'i kiirlaevaga tulevikku suunatud proovisõidu. Paraku kahe ja poole tunniga Kuressaarest Riiga sõitma ei hakatud.



Seejärel organiseeriti Saaremaa Laevakompanii laevaga Regula kaunil suvepäeval katsereis Riiga ja tagasi. Turismikorraldajad ja rahamehed esirinnas. Minekul polnud viga, sest laevaomanik tegi head-paremat välja. Pillid mängisid ja nooremad inimesed tantsisid. Riias sisseoste ei tehtud, sest ka viina hinnad nii meil kui neil olid toona samasugused.



Tagasitulekul tuli kaasa ka Läti turismiinimesi – olukord läks diplomaatilisemaks. Juba väljasõit Riia sadamast piki Daugava jõge kestis ligemale tunni ja seejärel tuli läbida pikk meretee kiirusega 8–10 sõlme. Ruhnu saart nägime kaugelt ja Abrukat andis oodata. Kui Roomassaares maha saime, oli juba hämarus käes. Koju jõudmiseks oli kulunud üle seitsme tunni.



Lätlased arvasid, et ilma ööbimiskajutiteta seda liini ei müü. Nii oligi. 2005. aastal avati hoopis Mõntu–Ventspilsi liin, mis oli lühem ja leidis maist septembrini tänulikku kasutamist just autodega koos reisimise võimalusega. Seda Scania-nimelise parvlaeva teenust kasutasin vähemalt viiel korral. Koos huvireisijatega.



Pean kiitma tolleaegset turistide teenindamist laevas, mis oli rõõmu tekitavalt suurepärane. Neli tundi kadus justkui märkamatult. Aga see liin katkes majanduskriisi kohale jõudmisel. Langes kahjumisse.



Nüüd, kui elu on jõukamaks muutunud, soovime naabreid ühendavate laevaliinide taasavamist. Paraku pole enam kerge leida sobivat laeva heatahtliku reederiga eesotsas. Pealegi nõutakse kiiret ja mugavat alust. Samuti turiste, kellel on aega, huvi ja raha. Tõepoolest, lõppude lõpuks tõmbab elu käima suur hulk pileti- ja teenuste ostjaid – lisaks muidugi asjaolu, mida sihtkohas näha, tunda ja kütkestavat nautida saab.



Uueks tõusuks on vaja muuta vaatenurka.

Lätlased on juba harjunud sellega, et neil pole meresaari ja püüavad meist ette minna muudel aladel, mis ahhetama panevad.



Meil on Kaali meteoriidi kukkumise kraater ikka sama juba üle kolme tuhande aasta. Ei aidanud sinna kõrvale mõisa rajamine ega nüüdisajal sinna sisemusse viiva uue trepi ehitamine. Inimene, kes seda vaatama tuleb, on ette võtnud pika ja väsitava reisi. Ta tahab nähtava kõrvale ka põrutavat lugu. Meie peame harjuma mõtlema suurelt ja pajatama talle sellest imelisest taeva puudutusest vastu maakoort.



Oluline on ju asjaolu, et kui pauk oli käinud, metsad ja võsa loogus maas ning kõikjal tuhk ja kivipuru, siis tulid Saaremaa mehed proovima, kas meteoriidi killud on jahtunud. Nad ehitasid sinna lähedale sepikoja, sepistasid väärt rauast enne rauaaja tulekut endale mõõgad ja müüsid neid liivlastele merevaigu vastu. Merevaigu müüsid omakorda vaheltkasuga pärslastele. See lugu on aluseks saarlaste töökusele, oskustele ja sõjakusele. Palju varem enne viikingite meresõite.



Musta nugist jahtima



Nüüd hiljuti leidsid üliõpilased rihva seest ühe viimastest meteoriidikildudest. Kauged esivanemad olid oma võimu ja kuulsuse nimel teinud juba ammu puhta töö. Nad olid käinud isegi Sigtuna linna all koos kuralastega oma mõõku täristamas. Ja neil olid laevad, mis hirmu peale ajasid.



Saarlased võivad rääkida, et meremehed sünnivad rannakülades ja lähevad esiteks otsima teist saart, kus horisondi taga kosutavat vihma sajab ja lambad nurmel söönuks saavad.



Arvatakse, et maakeral on üle 260 000 kilomeetri mereranda. Saarlastel ja hiidlastel muidugi natuke vähem, aga üle Eesti suuremate saarte kulges rahvaste rände ajal via insula, saarte tee – Kuramaalt Soome musta nugist jahtima.



