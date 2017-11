Arvamus

JUHTKIRI - Rohkem valikuid

Teisipäev, 28. november 2017.



Kui suured firmad otsustavad kolida Saaremaale oma harukauplusi, võib vägisi tekkida tähtis tunne.



Et oleme ikkagi osa millestki suuremast, ei ole riik riigis. See viimane mõte on kerge tekkima, sest alles see oli, kui suur osa äridest-tegevustest-ühingutest-seltsidest olid omad. Ja lisaks see rõhutamine, et kui sünnid saarlaseks, siis oled saarlane. Erandid on alati võimalikud. Mõnel pool.



Suurte firmade eelis on see, et valikut on tihtipeale rohkem. Võimalusi. Variante. Näiteks pakub Tamrex korralikke tööriideid, mida saab kasutada ka tänavalkäimise riietena. Või siis sooja pesu, mis on asendamatu teatud huviliste tegevuste puhul. Näiteks sportimisel, matkamisel Eesti igikestval sompus sügiskevadel.



Kui kaup on kvaliteetne, siis pole põhjust nuriseda. Kas kliendid on töömehed või need, kellel pole soojust nõudvaid riideid vaja töö jaoks, pole nii oluline. Tähtis on see, et kaupa saab kätte siitsamast, ei pea tellima võrgust. Eriti, kui mõelda, et käest kätte osta on alati vähem aeganõudvam kui tellimine ning paki ootamine.



