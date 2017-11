Arvamus

MÕTE: Ristumine peateega

Teisipäev, 28. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tõenäoliselt on kõik Kuressaare inimesed – ka need, kes autoga ei sõida – pärast peatänava remonti tähele pannud, et ristmikele on tekkinud ohtralt stoppmärke. Kuna liiklusmärgid on valdavalt ümmargused või kolmnurksed, siis STOP torkab silma ainuüksi oma kuusnurkse kuju tõttu.



Mida ütleb liikluseeskiri stoppmärgi kohta? See märk on üks kuuest eesõigusmärgist, mis kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees.



Olukord on hetkel selline, et hiljuti remonditud Tallinna tänava 1,5 kilomeetri pikkusel lõigul (Selveri juurest puukirikuni) on kokku üle 20 stoppmärgi! See tähendab, et kõik autod, kes soovivad sellel lõigul peatänavaga ristuvatelt tänavatelt või mõnel juhul isegi õuealalt Tallinna tänavale välja sõita, peavad seda tehes peatuma. Erandid on üksnes kaks ringristmikku – Smuuli ja Raudtee tänava ning Neste tankla juures.



Kuidas sõidavad autod tegelikult? Tegin viis minutit vältava eksperimendi Tallinna ja Talve tänava ristmikul. Selle aja jooksul sooritas Talve tänavalt peatänavale pöörde kümme autot. Kõik nad pöörasid paremale ja mis te arvate, mitu neist autodest stoppjoone ees peatus? Õige vastus on, et mitte ükski…



Arvamusi on siin kindlasti mitmeid. Ühest küljest peaks stoppmärk suurendama liiklusohutust, teisest küljest aitab selline märkide üleküllus kaasa stoppmärgi nõuete eiramisele kohtades, kus peatumine on tõesti vajalik.



Prantsusmaal on terve Pariisi linna peale ainult üks stoppmärk, võime lugeda veebilehelt faktid.ee. Samas on fakt ka see, et Pariisis elab viis korda rohkem inimesi kui Eestis kokku, Kuressaarest rääkimata. Kas siis Saaremaa autojuhid ei oska, erinevalt prantslastest, peateel liikuvale autole ilma stoppmärgita teed anda? Küllap nad oskavad, aga kas seda peab Kuressaare peatänavale sõites ilmtingimata peatudes tegema? Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 28. november 2017.Mida ütleb liikluseeskiri stoppmärgi kohta? See märk on üks kuuest eesõigusmärgist, mis kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees.Olukord on hetkel selline, et hiljuti remonditud Tallinna tänava 1,5 kilomeetri pikkusel lõigul (Selveri juurest puukirikuni) on kokku üle 20 stoppmärgi! See tähendab, et kõik autod, kes soovivad sellel lõigul peatänavaga ristuvatelt tänavatelt või mõnel juhul isegi õuealalt Tallinna tänavale välja sõita, peavad seda tehes peatuma. Erandid on üksnes kaks ringristmikku – Smuuli ja Raudtee tänava ning Neste tankla juures.Kuidas sõidavad autod tegelikult? Tegin viis minutit vältava eksperimendi Tallinna ja Talve tänava ristmikul. Selle aja jooksul sooritas Talve tänavalt peatänavale pöörde kümme autot. Kõik nad pöörasid paremale ja mis te arvate, mitu neist autodest stoppjoone ees peatus? Õige vastus on, et mitte ükski…Arvamusi on siin kindlasti mitmeid. Ühest küljest peaks stoppmärk suurendama liiklusohutust, teisest küljest aitab selline märkide üleküllus kaasa stoppmärgi nõuete eiramisele kohtades, kus peatumine on tõesti vajalik.Prantsusmaal on terve Pariisi linna peale ainult üks stoppmärk, võime lugeda veebilehelt faktid.ee. Samas on fakt ka see, et Pariisis elab viis korda rohkem inimesi kui Eestis kokku, Kuressaarest rääkimata. Kas siis Saaremaa autojuhid ei oska, erinevalt prantslastest, peateel liikuvale autole ilma stoppmärgita teed anda? Küllap nad oskavad, aga kas seda peab Kuressaare peatänavale sõites ilmtingimata peatudes tegema?

Veel artikleid samast teemast »