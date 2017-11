Arvamus

Näpuotsaga numbreid

Teisipäev, 28. november 2017.



Autor: Jüri Pino, kirjamees Teisipäev, 28. november 2017. Jüri Pino. Foto: erakogu Kui Barbi Pilvre, kes on – või vähemalt oli – täiesti mõistlik naisterahvas, sai hakkama lollusega, mis igal korralikul inimesel juuksealuse higistama paneb, ärkas minus demagoog. Millist ainet on isegi õpitud.



Demagoogile tuli meelde Karlssoni küsimus preili Sokule, kui see keeras Väikevennale ja propellerimehele kokku mingi vürtsise kraami – on kahtlus, et see võis olla midagi väga maitsvat, aga laste meeled pole veel arenenud – ja, kui kutid süüa ei suutnud, solvus: maailmas on miljoneid lapsi, kes sööksid. Mispeale Karlsson küsis neist kolme nimesid ja aadresse.



Trikk ei ole kindlasti Astrid Lindgreni välja mõeldud, vaid vanem, palju vanem. Vana kuld, mis ka hästi töötab. Kui keegi iialgi hakkab vahutama, kuidas häda on majas ja kohe hukkub, palu nimetada kolm kannatajat või kuritöötajat.

Eks ma siis küsisin läbi lõustaraamatu Barbi käest, et nimetagu kolm vastikut alkoholilobisti, kes hukutavad ja töötavad vastu arenenud sotsialismi võidukäigule ning üleüldisele karskusele.

Sinna on pea nädal tagasi.

Võite ise arvata.



Kohalikud panevad balloonõlut ja odavviina?



Karlssoni küsimus toob välja, kui mingi väide ei ole kinnitatud, vaid toetub muljetele ja pimedale usule. Üks lahe sõnaveidrik sündis miski vaidluse käigus – infanaatilisus. Päris hästi kõlab, infanatism, infanaatik, heh.

Lubasin numbritega mängida – kohe, kohe.



Külapoodides pidada 40% käibest tulema kärakast. Kaob kärakas, on pood maoli. Kaege aga, see 40% mõõdetakse rahas. Mitte koguses. Pudel odavat viina või pudel kallist konjakit on mõlemad 40 volti kanged ja annavad sama tulemuse. Seega, kuni räägitakse eurodest, mitte liitritest, pole pilt, kuidas maakad midagi peale joomise ei tee, kuigi usaldusväärne.



Pealegi saab numbritega edasi mängida. Suvisel ajal tõusvat kärakakäive 70% peale. Selge, linlased tormavad nautima kehva suusailma. Mis on igati mõistlik ja õige temp. Kuid meil ei ole siin ülemaalisi massipuhkusi. Mistap võib üsna kindlalt väita, linlaste rahaluhvtitamine langeb nädalalõpu kahele päevale.



Ütleme, et kohalikud rüüpavad ära 70 ühikut nädalas ja 10 ühikut päevas, mis siis annab 40% käibest. 70% peale tõus tähendab, et kasv kahel päeval on 75%, jagage 70 40-ga, koolis õpetati. Et siis kahele vabale päevale tuleb lisada veel 52 ühikut, päeva peale siis kokku 26 ühikut, mis annab kasvuks nii kaks ja pool korda. Lubab oletada, et kuigi linnast kaasa toodi, otsa tema sai, vastutustundlik inimene autosse aga ei roni, vaid jalutab külapoodi lisa tooma ja pead selgemaks saama.



Linlased tõenäoliselt ostavad vähe kallimat kraami, nagu muru peale lastud rõõmsale vasikale kohane. Kui nüüd lugeda õigeks, et kohalikud panevad balloonõlut ja odavviina, siis on väheusutav, et nad väga suurt osa käibest teeksid. Enne saabub kustumine. Kuigi, jah, nad on olemas. Balloon kanget ja 200 g odavviina ning täna neid rohkem ei näe.



Päris toredaks läheb, kui uurida veel üht käibe osa. Nimelt makse. Oleme meie ju ainulaadne maa, kus hinnad ei tõuse mitte kaupmeeste ahnusest, vaid riigi suva järgi. Viidates rahapuudusele ja igaks juhuks euronõuetele.

Viimased on lihtsad leida. Õelutseja pruukis otsisõnu excise tax alcohol European Union, võib-olla tasub veel lisada minimum rate. Satute sihukesse kohta



Niisiis, satute erinevatele tabelitele. Seisuga 1. juuli sel aastal.

Euroopa nõuab veiniaktsiisiks nulli. Igaks juhuks kordab üle. Null. 0. Ei midagi. Veinivööndi – see on täiesti ametlik termin, nagu ka õlle- ja viinavöönd – maade lobistamine süüdi, teadagi.



Vabariik aga võtab 123.18 saja liitri toote pealt. Ei hakka arvutustega pead vaevama, aga see teeb siis keskmise 0,75 l veinipudeli pealt umbes 90 senti.

Külaparmud vaevalt endale seda sisse ajavad. Lähme siis õlle ja viina manu.

Euroopa nõuab õlleaktsiisiks 1.87 euri iga voldi pealt saja liitri kohta. Vabariik võtab 15.52. Oletades siis kurikuulsa ballooni voldiks viis, saab 1.46 aktsiisi kahe liitri kohta. Tavalise purgi või pudeli pealt 46 senti.



Odavate joomarite pealt teenib riik kõige enam



Vana jäme ehk põletatud viinad ja peenpuskarid. Igasugu vahepealsed, planguvärvid jm selline, jäetakse meelevaldselt vahele. Need on kõik salakavalad mürgid! Eriti Cinzano! Lahe ja magus küll limpsida, ei erilist suminat, aga hommikuks jääknähtude kuues ring.



Niisiis. Euroopa kohustab, ikka saja liitri pealt, kas 550 euri või 1000 euri. Viimasest ei tohi enam alla minna, kui kord on üle mindud. Mida Vabariik järelikult teinud on, harjunud „pane loll jumalat paluma, peksab endal pea lõhki” kommet järgides. Me oleme siin ju joodikud, keda peab maksudega elu eest ohjes hoidma. Nii võtab Vabariik saja liitri puhta alkoholi pealt 2389 euri.

Keskmises poolikus, olgu rahvaviin või 15 aastat seisnud viinamarjapuskar – mida see konjak muud on –, leidub puhast 200 g. Ei vaeva arvutusega, aktsiis selle pealt on 4.78.



Pluss muidugi käibemaks, sellest 40%-st kuuendik. Nagu ka kõigi muude toodete pealt, mida müügivõrkudesse paisatud. Piim või viin – käibemaks on kõigile üks.



