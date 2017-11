Arvamus

JUHTKIRI - Julgus olla kodanik

Esmaspäev, 27. november 2017.



Üks tark mees ütles kunagi, et igaüks võib teha nõnda, et maailmas oleks vähemalt üks hea inimene.



See tarkusetera on rännanud läbi erinevate aegade, läbi erinevate kultuuride, usundite, maailmade ja riikide tänapäeva välja. Jah, igaüks võib olla hea. Ise olla hea.



Niisamuti on ka kodanikuks olemisega. Kui sageli jalutate mööda vanainimesest, uurimata, et kas tal on kõik hästi? Või käite silmad klappidega kaetud mööda metsaradu, sihiks vaid kindlad eesmärgid? Või kehitate õlgu, kui näete, et keegi püüab kaupa hõlma all varjates poest välja lipsata? Või lihtsalt kirute kihutajat, sest kõik ju kihutavad? Mis sest, et sina oled see, kes sõidab rahulikult piirkiirusega. Ju neil on siis kuskile kiire, ju pole aega, ju ei oska sõita teiste taga… Või kui kahtlustate, et juht on ilmselt joobes. Tema oma asi.



Aga vaat ei ole. See on meie kõikide asi. Teha nõnda, et maailm oleks turvalisem paik. Nii meile kui neile, kes rikuvad ühiskondlikult sätestatud reegleid. Samas on ütlus – visaku esimene kivi see, kes on ilmsüüta…

Kes on aga ilmsüüta?



