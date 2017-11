Arvamus

Katuseraha otse kogukondadele!

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Elo Lutsepp, pärandihoidja, Vabaerakonna juhatuse liige Esmaspäev, 27. november 2017. Elo Lutsepp. Foto: erakogu Usun, et mida väiksem koht, seda enam on inimesi, kes teavad kedagi, kes teab kedagi, kelle õuele on tulnud aasta lõpus kingitus nn riigikogu jõuluvanalt. Pärast kiruvad nii need, kes ilma jäid, kui igaks juhuks ka need, kes said, sest oleks ju rohkem tahtnud.



Kohalikud valimised said küll läbi, aga õige pea seisavad ees juba riigikogu valimised ja „kingiralli” saab taas hoo sisse.



Praktika, kus riigikogulased iga aasta lõpus puistavad raha suvaliselt laiali ja näitavad maksumaksja raha jagamist kui isiklikku kingitust, muudab mõttetuks arutelud valdades või maakondades, kuhu ja mis järjekorras väikese riigi nappi raha kulutada.



On lihtsalt hämmastav, kuidas väljend „katuseraha”, mis ühelt poolt tähistab regionaalseid investeeringuid – ja sageli ongi tähendanud kooli- või rahvamajade katuste paikamist –, on teiselt poolt koguni mingis mõttes organiseeritud kuritegevusest ülekantud tähenduses katuse pakkumine. Mida muud see truude valijate premeerimine siis on?



Silmakirjalik Ligi



Vabaerakond on katuseraha ikka kritiseerinud – sellise raha kasutus pole läbipaistev ning see selgub alles viimasel minutil enne eelarve vastuvõtmist. Samas oleme ise saanud kriitikanooli, et eelmisel aastal katuseraha jagamisega kaasa läksime.



Kuna seadused sellist rahajagamist ei reguleeri, ei saa selle vastu ka seadusega võidelda. Jürgenligilikult lihtsalt kasutamata jätmine, „et katta riigieelarve miinust”, on ju samuti silmakirjalik. See on lihtsalt solvumise näitamine ja muidu Reformierakonna jagada jäänud raha pihustub lihtsalt kogu eelarve peale laiali.



„Juba Aristoteles arvas: kui sa ise ei otsusta, siis otsustavad teised ja pärast ära kiru. Aga nagu poliitikas tihti, otsustada saab halva ja väga halva vahel,” sõnastas katuseraha-teema 2016. aasta detsembris Delfile Vabaerakonna tollane juht Andres Herkel.



Seetõttu tegi Vabaerakond tänavu tõsise kaalumise järel otsuse kinkida katuseraha vabariigi sajandaks sünnipäevaks Eesti kogukondadele. Me väga loodame, et leidsime seekord ilusa ja nimelt piduaastale kohase lahenduse.

Vabaerakond loob koostöös MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks fondi, millest saavad vabaühendused taotleda raha kohalike kogukondade arendamiseks neile sobilikul moel. Toetus on mõeldud ühingute-seltside jt kogukonna liikumiste edendamiseks. Oluline on, et käivitatav algatus, sellega loodud väärtus või selle mõju kestaks edasi ka pärast juubeliaastat.



Ootame, et kohalikud kogukonnad teevad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kingitusi, mis on teod, ettevõtmised või sündmused, et muuta Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks. Oluline on, et taotlema oodatakse projekte, mis kutsuvad õues liikuma, peredega aega veetma ja põlvkondade vahel sidet hoidma. On need siis ühised üritused, külaseltside kooskäimise kohtade korrastamine või kohaliku kultuuripärandi korrastamine üheskoos.



Kõik rahastuse leidnud projektid tuleb lisada ka Eesti Vabariik 100 sündmuste loetellu. Muhumaalt on sinna ritta jõudnud ja rahastuse saanud Muhu Pärandikooli poolt algatatud projekt rajada Liivale, Muhu kiriku külje alla hubane avalik ruum – hiliskeskaegses stiilis iluaed koos viljapuuaiaga.



Kindlasti on teistelgi muhulastel või näiteks Lümanda Leedri Küla Seltsil häid ideid varuks, mis ilma sellise toetuseta jääksid muidu teostamata.

Vabaerakond ootab ära 2018. aasta eelarve vastuvõtmise, mille järel täpsustame partneritega ühiselt taotluse reglemendi ning seejärel anname kogu fondi juhtimise Kodukandile üle. Otsused peaksid sündima lähinädalatel.



Varguse eriliik



Nagu tõdes Vabaerakonna saadik Jüri Adams Õhtulehes juba eelmise aasta lõpus, on koalitsiooni ja opositsiooni ebavõrdsus katuseraha jagamisel peenemat sorti varguse eriliik.



Seepärast pole summa paraku teab mis suur, sest opositsioonierakondadele jagatakse seda n-ö näpuotsaga. Kindlasti aitab aga see piskugi kaasa meie kogukondade osalusele järgmise aasta pidustustelaines. Erakonna liikmed fondist projektide toetamise protsessis ei osale. Nii on raha taotlemine poliitilistest otsustest sõltumatu, bürokraatiavaba, lihtne, selge ja osalejatele huvipakkuv.



Ei julge küll ennustada, mida valija rohkem hindab – kas oma juhtide ausust ja läbipaistvat riigi raha kulutamist või saadiku isalikku põselepatsutust? Eks seda näitab lähitulevik.



