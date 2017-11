Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Ahistamisest pealekaebamiseni

Laupäev, 25. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Toivo Vaik, kolumnist Laupäev, 25. november 2017. Toivo Vaik. FOTO: erakogu Kui rääkida mingitest buumiaegadest, siis tuleb välja, et praegu on käes igat masti ahistamistest teatamise buum. Üleilmne nõiajaht on võtnud päris suure ulatuse ja kõik, kel olnud pistmist mingi taolise seigaga, on kapist välja tulnud.



Muust enam ei kuulegi, kuidas üks või teine kuulsus on ahistamise ohvriks sattunud. Isegi USA „esiahistaja” Bill on taas letile löödud. Kas maailm on siis tõesti hulluks pööramas? Millegipärast on ahistatavad enamasti naised, kellele need seigad meenuvad alles aastakümneid hiljem.



Meil siin Eestis vist asi veel nii hull ei ole. Meie võtame asju rahulikumalt. Aga eks jõuab see ükskord niikuinii ka meile – nagu hälloviingi on Maarjamaal kanda kinnitanud. Tea, kas peaks ennast selleks ette valmistama hakkama ja igaks juhuks noorpõlve patte meelde tuletama? Et jõuaks enda õigustamiseks ikka vabandused välja mõelda – enne, kui asi päris karmiks läheb.



Kes meieealistest poleks nooruses mõnda ilusat plikat tantsupõrandal natuke rohkem pigistanud, kui vaja olnuks? Või praktikal olles kohustuslike heinatöötundide ajal kusagil küünis heinavirna peal kedagi mõnest

ebasoovitavast paigast kabistanud?



Aga meie ei teadnud toona, et see on ahistamine! Sellised asjad käisid tol ajal kaaslase otsingute juurde – enne, kui peret moodustama hakati. Hoidku nüüd kõigevägevam, kui need memme-ealised nüüd lehti loevad ja otsustavad sarnaselt maailma suurtega hakata endale kahjutasu välja nõudma...



Aga miks ikka naised? Arvan, et ka mina olen ahistamise ohvriks langenud. Ainult ma ei tule selle peale, et peaks nüüd minema kaebust esitama. Üks seik juhtus mõnda aega tagasi ühes kaubanduskeskuses, kus ligi astus minust pool pead pikem minikleidis ja avara dekolteega näitsik ning pakkus odava elektri lepingut. Heitsin siis pilgu mulle otse nina ette sätitud naiselike pallikeste peale ja küsisin, kas see odav elekter tuleb siitsamast. Selle peale näitsik silmanähtavalt solvus, aga kumb meist nüüd siis see ahistaja oli?



Aktsiisitõstmise hullus ajab kaebama



Mina pean ahistamiseks hoopis seda, et üha rohkem eestlasi on sunnitud käima Läti vahet. Vanasõna parafraseerides võib öelda, et kala suundub sinna, kus on sügavam, ja inimene sinna, kus on odavam. Ehk siis Lätti. Suuremate autode omanikud lähevad sinna tankima, teised jälle alkoholipoodidesse.



Kes juba suuremasse poodi satub, see vaatab ka muu kraami hindu ning ostab ka toidu- või tarbekauba sealt. Kas see pole siis meie inimeste ahistamine?

Ahistajaks on meie oma riik, sest miks saavad lõunanaabrid Eestis toodetud õlle poest kätte poole odavamalt kui eestlased oma kodus? Teisalt on meie oma riik ise kõige suurem ahistamise ohver, sest eelarvesse jäävad maksudena laekumata kümned miljonid eurod. Et need oma elanikelt ikkagi kätte saada, mõeldakse üha uusi makse välja.



Hiljaaegu lugesin kusagilt, et inimesi kutsutakse maksuametile üles andma neid, kes kasutavad tööautosid isiklike sõitude tarbeks. No hakkame pihta, Stalini ajast ongi juba liiga palju vett merre voolanud! Kaebame igaks juhuks kõigi naabrite ja tuttavate peale, sest kust me peaksime teadma, kas ringi kimav auto on kellegi isiklik või tööauto. Kui tööauto, siis mine tea, äkki ei tasuta selle kasutamise eest erisoodustusmaksu?



Eks ka maksuameti töötajad hakka rohkem ringi sõitma ja inimesi jälgima. Mine tea, mida spetsialistidele nende ringkäikude ajal veel silma hakkab. Kui üleüldine pealekaebamine on juuri ajama hakanud, siis kaebame igaks juhuks ka maksuametniku peale! Sest kunagi ei saa ju kindel olla, et ametnik „süüdlasi” otsides ise sel ajal just ametisõitu teeb.



Valitsuse kirumine on juba ahistav



Ehkki minu elu pole selle valitsuse ajal veel otseselt halvenenud, panen tähele, et valitsuse kirumine muutub üha laialdasemaks. Viimases telefoorumis, kus erakondade esimehed omavahel vaidlesid, pidi peaaegu „Ukraina raadaks” minema. Kui parteide juhid juba üksteise peale nii verised on, siis mida peavad mõtlema ja kuidas käituma selle riigi alamad?



Meedias enam ühtki positiivset artiklit valitsuse tegemiste kohta ei näe. Ja kui peaks imekombel nägemagi, siis selgub, et selle on kirja pannud võimuerakonna liige.



Saan aru, et sellist valitsust pole olemas, kelle tegevusega alati rahul ollakse, aga nii üleüldist valitsejate meediapeksu lähiminevikust ei meenugi. Kas tõesti on kõik siis ikka nii halb? Kas ministritelgi ei tule enam pähe, et äkki peaks mõne oponendiga veidike arvestama? Olgu viimase näol siis tegemist poliitiku, ettevõtja või majandusteadlase arvamusega.



Kuhu jäi Jüri Ratase aastatagune lubadus, et senine, Reformierakonna poolt viljeletud poliitiline kultuur muutub ja ka mujalt tulnud asjalikud ettepanekud võivad valitsuselt soosingu saada? Kui peaks nüüd hakkama inimeseks, kes usub poliitikuid, siis saaks järeldada, et aasta jooksul pole mujalt kui valitsusest mitte ühtki tarka ettepanekut tulnud.



Valimisteni on jäänud vähem kui poolteist aastat. Ühtki koalitsiooni ei ole võimalik teha ilma Keskerakonna või Reformierakonnata. Suured võiksid üle pika aja proovida taas koos valitsemist. Milline võiks aga välja näha selle koalitsiooni maksupoliitika, et kellelgi ei tekiks ahistamise tunnet, ei oska ka kõige tugevam analüütik täna prognoosida.



Ilmselgelt peab Reformierakond tegema suuri pingutusi, et järgmised valimised võita. Alustama peaksid nad uue ja karismaatilise juhi ametisse panemisega. Juba liiguvad jutud, et see võiks olla Kaja Kallas. Pole paha, arvaks nii mõnigi isemõtleja.



Aga mis siis reformikate valimisvõidu puhul juhtuks? Meil oleksid nii president kui ka peaminister naised! Kui see pole meeste ahistamine, siis mis see on? Ja kuhu saaks selle peale kaevata? Muust enam ei kuulegi, kuidas üks või teine kuulsus on ahistamise ohvriks sattunud. Isegi USA „esiahistaja” Bill on taas letile löödud. Kas maailm on siis tõesti hulluks pööramas? Millegipärast on ahistatavad enamasti naised, kellele need seigad meenuvad alles aastakümneid hiljem.Meil siin Eestis vist asi veel nii hull ei ole. Meie võtame asju rahulikumalt. Aga eks jõuab see ükskord niikuinii ka meile – nagu hälloviingi on Maarjamaal kanda kinnitanud. Tea, kas peaks ennast selleks ette valmistama hakkama ja igaks juhuks noorpõlve patte meelde tuletama? Et jõuaks enda õigustamiseks ikka vabandused välja mõelda – enne, kui asi päris karmiks läheb.Kes meieealistest poleks nooruses mõnda ilusat plikat tantsupõrandal natuke rohkem pigistanud, kui vaja olnuks? Või praktikal olles kohustuslike heinatöötundide ajal kusagil küünis heinavirna peal kedagi mõnestebasoovitavast paigast kabistanud?Aga meie ei teadnud toona, et see on ahistamine! Sellised asjad käisid tol ajal kaaslase otsingute juurde – enne, kui peret moodustama hakati. Hoidku nüüd kõigevägevam, kui need memme-ealised nüüd lehti loevad ja otsustavad sarnaselt maailma suurtega hakata endale kahjutasu välja nõudma...Aga miks ikka naised? Arvan, et ka mina olen ahistamise ohvriks langenud. Ainult ma ei tule selle peale, et peaks nüüd minema kaebust esitama. Üks seik juhtus mõnda aega tagasi ühes kaubanduskeskuses, kus ligi astus minust pool pead pikem minikleidis ja avara dekolteega näitsik ning pakkus odava elektri lepingut. Heitsin siis pilgu mulle otse nina ette sätitud naiselike pallikeste peale ja küsisin, kas see odav elekter tuleb siitsamast. Selle peale näitsik silmanähtavalt solvus, aga kumb meist nüüd siis see ahistaja oli?Mina pean ahistamiseks hoopis seda, et üha rohkem eestlasi on sunnitud käima Läti vahet. Vanasõna parafraseerides võib öelda, et kala suundub sinna, kus on sügavam, ja inimene sinna, kus on odavam. Ehk siis Lätti. Suuremate autode omanikud lähevad sinna tankima, teised jälle alkoholipoodidesse.Kes juba suuremasse poodi satub, see vaatab ka muu kraami hindu ning ostab ka toidu- või tarbekauba sealt. Kas see pole siis meie inimeste ahistamine?Ahistajaks on meie oma riik, sest miks saavad lõunanaabrid Eestis toodetud õlle poest kätte poole odavamalt kui eestlased oma kodus? Teisalt on meie oma riik ise kõige suurem ahistamise ohver, sest eelarvesse jäävad maksudena laekumata kümned miljonid eurod. Et need oma elanikelt ikkagi kätte saada, mõeldakse üha uusi makse välja.Hiljaaegu lugesin kusagilt, et inimesi kutsutakse maksuametile üles andma neid, kes kasutavad tööautosid isiklike sõitude tarbeks. No hakkame pihta, Stalini ajast ongi juba liiga palju vett merre voolanud! Kaebame igaks juhuks kõigi naabrite ja tuttavate peale, sest kust me peaksime teadma, kas ringi kimav auto on kellegi isiklik või tööauto. Kui tööauto, siis mine tea, äkki ei tasuta selle kasutamise eest erisoodustusmaksu?Eks ka maksuameti töötajad hakka rohkem ringi sõitma ja inimesi jälgima. Mine tea, mida spetsialistidele nende ringkäikude ajal veel silma hakkab. Kui üleüldine pealekaebamine on juuri ajama hakanud, siis kaebame igaks juhuks ka maksuametniku peale! Sest kunagi ei saa ju kindel olla, et ametnik „süüdlasi” otsides ise sel ajal just ametisõitu teeb.Ehkki minu elu pole selle valitsuse ajal veel otseselt halvenenud, panen tähele, et valitsuse kirumine muutub üha laialdasemaks. Viimases telefoorumis, kus erakondade esimehed omavahel vaidlesid, pidi peaaegu „Ukraina raadaks” minema. Kui parteide juhid juba üksteise peale nii verised on, siis mida peavad mõtlema ja kuidas käituma selle riigi alamad?Meedias enam ühtki positiivset artiklit valitsuse tegemiste kohta ei näe. Ja kui peaks imekombel nägemagi, siis selgub, et selle on kirja pannud võimuerakonna liige.Saan aru, et sellist valitsust pole olemas, kelle tegevusega alati rahul ollakse, aga nii üleüldist valitsejate meediapeksu lähiminevikust ei meenugi. Kas tõesti on kõik siis ikka nii halb? Kas ministritelgi ei tule enam pähe, et äkki peaks mõne oponendiga veidike arvestama? Olgu viimase näol siis tegemist poliitiku, ettevõtja või majandusteadlase arvamusega.Kuhu jäi Jüri Ratase aastatagune lubadus, et senine, Reformierakonna poolt viljeletud poliitiline kultuur muutub ja ka mujalt tulnud asjalikud ettepanekud võivad valitsuselt soosingu saada? Kui peaks nüüd hakkama inimeseks, kes usub poliitikuid, siis saaks järeldada, et aasta jooksul pole mujalt kui valitsusest mitte ühtki tarka ettepanekut tulnud.Valimisteni on jäänud vähem kui poolteist aastat. Ühtki koalitsiooni ei ole võimalik teha ilma Keskerakonna või Reformierakonnata. Suured võiksid üle pika aja proovida taas koos valitsemist. Milline võiks aga välja näha selle koalitsiooni maksupoliitika, et kellelgi ei tekiks ahistamise tunnet, ei oska ka kõige tugevam analüütik täna prognoosida.Ilmselgelt peab Reformierakond tegema suuri pingutusi, et järgmised valimised võita. Alustama peaksid nad uue ja karismaatilise juhi ametisse panemisega. Juba liiguvad jutud, et see võiks olla Kaja Kallas. Pole paha, arvaks nii mõnigi isemõtleja.Aga mis siis reformikate valimisvõidu puhul juhtuks? Meil oleksid nii president kui ka peaminister naised! Kui see pole meeste ahistamine, siis mis see on? Ja kuhu saaks selle peale kaevata?

Veel artikleid samast teemast »