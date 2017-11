Arvamus

JUHTKIRI - Keskused ja raha

Reede, 24. november 2017.



Meri tähendab saarlasele, see tähendab randlasele peamiselt kahte asja – meri ühendab, meri lahutab.



Lahutamisest saavad saarlased või kõik need, kes elavad erineva suurusega saartel, hästi aru – elu saarel tähendab enamasti seda, et igal ajal ei saa ühendust mandrimaaga, nendega, kes elavad mere taga. Kõigega, mis nõuab meretaguseid asjatamisi.



Ühendab aga niimoodi, et seesama kogus vett, mis hoiab lahus maid ja saari, ulatub ühest servast teise. Ja meri kannab erinevaid aluseid. Näiteks liinidel, mis toovad lätlasi Saaremaale ja vastupidi.



Tänapäeval on ilmselt tõesti mõttekam luua pigem ühendus kahe keskuse kui väikeste kohtade vahel. Ventspils nii väga väike koht ei ole, väike on aga Mõntu.



Keskused oleksid otstarbekamad juba seetõttu, et läbi keskuste käib suurem osa turismimajandusest. Ehk siis – neid, kes raha sisse toovad, on keskustes alati rohkem kui väiksemates kohtades. Mugavusest muidugi rääkimata. Mugavuse all tuleks silmas pidada peamiselt seda, et aeg on muutunud üha kallimaks väärtuseks.



Ning mõeldes kogu sellele õllele…



