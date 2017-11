Arvamus

JUHTKIRI - Linnapildiga sobitumine

Neljapäev, 23. november 2017.



Veel mõni aeg tagasi varjati neid inimesi ühiskonna eest, kes justkui ei sobitunud. Mis iganes tal ka teisiti oli – kas oli ratastoolis või muidu vajas abi. Või oli ta kaasasündinud sündroomiga, millel on ilusad meditsiinilised ja ladinakeelsed nimed. Ta eristus.



Niipea kui nõuka-aeg sai ümber, ilmusid nad ühtäkki tänavapilti. Tõsi, see oli tõesti veidi harjumatu. Aga inimene on inimene – see, et ta on eristuv, ei tähenda suurt midagi. Peale selle, et tal võib abi vaja minna. Samas, nõuka-ajal kuulusid lahutamatult tänavapilti ka punkarid. Mis sest, et miilits korjas neid õige usinalt üles ning tahtis silma alt eemale paigutada. Ikka sellesama pärast – nad eristusid.



Tänapäeval ei tohiks eristumine kedagi häirida. Oma asi, kes sa oled, kuidas sa oled – peaasi, et järgid sotsiaalselt kokku lepitud reegleid ega kahjusta kedagi. Õige – ahistada ka ei tohi.



Niisiis Sõmera Kodu elanike Kuressaarde kolimine ei peaks olema kuidagi šokeeriv. Nad on täpselt samasugused inimesed kui naabri-Maali või sugulane Sulev.



Olge õnnelikud.



