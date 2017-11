Arvamus

Kolmkümmend kuus kuus

Neljapäev, 23. november 2017.



Autor: Jüri Pino, kirjamees Neljapäev, 23. november 2017. Mingid maksud olla muutunud. Olevat puhkenud ideoloogiline diskussioon. E-riik süüdi, kogu maksustamine käib sinu teadmata, sõltumata, mis on tõepoolest kangesti mugav. Et, nagu kulunud rahvatarkus ütleb, rahakott on üks inimese õrnemaid kehaosi, siis võib märgata, midagi on mõnelgi öelda küll. Sinna- ja tännapoole.



Kes kirub sotse – Keskerakond võiks kadestama hakata sõimatuse esikoha ülelöömise pärast – kes ju igasugusele rohkemteenimisele alati piiri panna üritab. Isegi ennast vankumatute marksistidena esitavad isikud ei säästa sõnu, sulgi ega tõrva. Eelkõige, et midagi aru ei saa, kui palju nüüd teenida tohib, mis hetkest maksuvaba miinimum enam ei kehti...



Kollane kadedus



Loomulikult ärkavad selle peale vastukirujad. Mis vist ongi diskussioon. Vastukirujate kõvem argument näib siiani olevat – kas see 36 eurot kuus teeb siis kohe nii palju vaesemaks? Muu roosa mannavaht lisaks: sotsiaalne õiglus, ebavõrdsuse vähenemine ja abi vähekindlustatutele. Kas on kahju siis oma riigile anda – riik on sulle andnud võimaluse teenida, kasuta võimalust ühiskonnale tagasi anda.



Tühja muust jamast, aga 36 (kolmkümmend kuus) muudkui hüpleb edasi-tagasi ja rumalam, st mina, jälle aru ei saa. Uus müstiline number käibele läinud, kolme, seitsme, 40 kõrvale või. Lõpuks, palgakalkulaatorite abiga, saadi vist pihta. Kaks teist mõistatuslikku numbrit ka.



Naerge nüüd – järgneb mõne mehe arusaam, mis siis järgmisel aastal maksudega juhtub. Nimelt, nii kui keegi teenib 1200 euri bruto, hakkab maksuvaba miinimum vähenema ja neto lendab 36 keerus alla, 2100 bruto puhul pole maksuvaba miinimumi ülepea ja kah, 36 euri palk allapoole.

Sellest siis vist ka kisa.



Mis pole õieti üldse huvitav. Maksu- ja tolliameti järgi oli I kvartalis mediaanpalk 877 eurot. Pooled saavad alla selle, pooled üle. Kõvasti selgem näitaja tegelikust olukorrast kui paljukiideldud tõusev keskmine palk. Pooltele, seega, ei lähe vähimatki korda, mis juhtub stratosfääris ehk 1200 euro kandis ja 2100 võib tähendada suisa avakosmost.



Vaevav on üks korduv lausejupike, ikka see: kas 36 eurot teeb kohe nii palju vaesemaks? Siin ronivad tõlgendused häbematult uksest ja aknast sisse. Seda enam, et hurjutajad on tundmatuks jäänud, niisiis ei ole võimalik kedagi uidudega solvata.



Väga mokaotsast ja väga kergelt tuli see 36. Umbes et mis te kommiraha ja kopikate pärast halate. Neetud pursuid, võinuks veel sappa lisada. Oletada võib siis, et eelmainitud tasemel palkade saajad mõnede meelest enam nii tühiseid summasid ei loe.



Kollane kadedus on selle nimi. Ühes väheke väärate arusaamadega. 36 euri ei ole üldse nii väike raha. Mingi 560 krooni vanas rahas – ei oleks keegi naljalt mööda läinud maas vedelevast Jakobsonist.



Number on muidugi vaid number, kuni ei mõelda, mis selle eest saaks. Kes mida, kellel kui kõvasti raamatupidamisprogramm peas käib. Kõrtsus saaks väikese sumina, kodus paraja peo, säästuprogrammil olles 10–20 päeva söönuks küll. Võimalik, et sellised teadmised-arvamised lubavad mu suunas hüüda: vaesed, kükki!



Uh, kui halvasti vanad jalad painduvad.



Nagu ütleb vanarahvas, kel on kogu aeg midagi öelda: mida laiemad lõõrid, seda kõvem tõmme. Ehk kui tuleb, siis ka kulub. On küll nähtud kõrgepalgalisi palgapäevani väikest laenu tegemas, ainult mitte ülekandega, sest arve miinustes.



Ja veel kord – ei ole see väike raha. Meil ei ole aastapalga arvestamine kombeks, nagu anglosaksidel, aga aimu annab, kui korrutada – 12 korda 36 on 432. Mille eest ostab juba odavama reisi. Või mingi kodumasina. Või saab taguda 36 euri eest kuus mingit liisingut. Mis tahes, totter ja ebaviisakas on võõras rahakotis sorida.



See oleks üks seletus, kujutelm, nagu oleks võimalik pappi saada koguses, et ei jaksa mehele panna.



Maksudega ei mängita?



Teine oleks, et nurisejate südametunnistusele koputavad need, kellele meeldib, kui riigitulud tõusevad, sest see mõjutab nende heaolu heas suunas. Nimetada pole vist vaja – riigi palgal leiab igasugu tundmatute loomade topiseid. Siin vist võib natuke ideoloogiast rääkida. Kel on, selt tuleb ära võtta ja ümber jaotada, jagajale jäävad näpud. Ainult need näpud on rasvased ja väärt puhtaks lakkumist, läheb vist meelest.



Mis ikka. Tüüpiline Vabariigi mõtlemine. Kui rahapuudus, lähme aga maksudega mängima. Olgu aktsiis või tulu. Pole see valitsus midagi keskerakondlik, mängu roolivad sotsiaaldemokraadid oma roosa ilmapildiga. IRL lippab sabas, ometi oli sel kunagi veel Isamaaliiduna valimiste lause: „Maksudega ei mängita!”.



