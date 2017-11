Arvamus

JUHTKIRI - Ajalugu müügiks

Kolmapäev, 22. november 2017.



Öeldakse, et bürokraatia on riik riigis. Üks käsi tihtilugu päris täpselt ei tea, mida teine teeb. Või siis arvab, et tema teab paremini. Ning see, kel jõupositsioon, jääb peale.



Ajalugu on mälu. Kas mälu saab maha müüa? Selgub, et saab, juhul, kui riigi jaoks pole mäluasutuse staatus selge. Muidugi pole mõeldav, et minnakse kohapeale uurima, kuidas asjad tegelikult on.



Paber kannatab teatavasti kõike. Ka seda, mida sinna pole kirjutatud. Eriti seda. Miks muidu usutakse kirjasõna, aga vähem oma silmi. Kuidas saakski, kui neid ei kasutata. Ainult natuke sõitu, ainult üks komandeering – kindlasti ei ole riigiasutustele sõidu finantseering probleem – ja pildi piirjooned avarduksid.



Praegusel juhul paistab, et Sõrve militaarmuuseum läheb ainuüksi seetõttu kõige kaduva teed – juhul, kui rahva häält kuulda ei võeta –, et oluline info ei ole jõudnud sinna, kus sellega saaks midagi peale hakata.



Nüüd oleneb kõik visast saare, Sõrve rahvast, et nende mälu maha ei müüdaks. Ei müüdaks seda osa ajaloost, mille mäletamine on tähtis.



