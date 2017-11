Arvamus

BRUNO PAO AINULT MEIE MAAS: Viimase Rüütli elu lugu

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Bruno Pao, kolumnist Kolmapäev, 22. november 2017. Bruno Pao. FOTO: erakogu Järgmisel päeval pärast president Arnold Rüütli elulooraamatu esitlust Tallinnas Eesti rahvusraamatukogus õnnestus ka minul saada selle omanikuks siin, Kuressaare südames, Raudmaja teisel korrusel.



Nüüd olen seda „Viimase Rüütli” lugu lugenud kolm päeva. Mõtlikult ja mitmete sündmuste kirjeldusi korduvalt üle sirvides.



Saaremaa talust välja kasvanud mehe elu lugu jutustab minule ja teistele eakaaslastele osaks saanud Eesti aega samas valguses, nagu me püüame mõista seda sadat aastat ühe riigi ajaloos, mida tuleva aasta veebruaris tähistame. Pahavalla küla Tooma talu perepoeg oli juba kuueaastane, kui silmapaistev poliitik Konstantin Päts (1874–1956) haaras Eestis mõttekaaslaste abil riigivõimu oma kätte ja sai Eesti esimeseks presidendiks.



Arnold Rüütli tõusmine presidenditoolile osutus pikaks ja keeruliseks teekonnaks, mille sitke saarlane rahu ja õiglustunnet säilitades väärikalt läbi astus. Selle teekonna iseloomustamiseks on varem sõna võtnud mitmed poliitikud ja kirjamehed. Igaühel oma vaatenurk ja sõnavara, sest võidud ja altminekud toovad joovastust või kaotavad hingerahu.



Surnud loosungid



Kõnesoleva raamatu kirjutaja, kogenud ajakirjanik ja viimasel ajal poliitikas kaasa lööv Peeter Ernits annab rahvalikus stiilis edasi peamiselt Arnold Rüütli oma sõnutsi meenutatud mälestusi ja oluliste päevade kirjeldusi. Ernits on viie aasta jooksul uurinud ka muid allikaid ning kasutab juba varem avaldatud Arnold Rüütli rivaalide ütlusi ja seisukohti. Need vastastikused ütlemised toovad esile poliitilise olukorra teravnemise ja võitluse dramaatikat, kohati ka nägemismälu kiirte väänamist, tahtlikku väärastumist ja oma asja esileupitamist.



Nende seikade kõrvutamine sunnib lugejat kujundama oma arvamust. Vastavalt isiklike mälestuste erksusele ja seisukoha võtmisele.



Minule, kes ma nägin Arnold Rüütlit esmakordselt 1950. aastal Kuressaares, kui ta töötas nooremagronoomina kohalikus agrojaoskonnas ja sõitis mootorrattal nõustajana mööda vastselt moodustatud kolhoose, oli nüüd, tema lugu lugedes, oluline selgusele jõuda, missugusel ajendil astus ta 1964. aastal Tartus kommunistliku partei liikmeks. Veendudes, et see oli olulisel vajadusel tulevikku silmas pidades tehtud samm.



Samal moel toimisid Leedus hingelt isamaalised haritud mehed. Selle asjaolu ajel pean ma veel mõnda aega tagasi nähtud noormehi särgis, mille seljale oli kirjutatud „Kommarid ahju!”, ajalootundmises nõrgaks. Haritud inimene ei aja segamini kodust leivaahju riikliku krematooriumiga. Aga niisuguseid esinemisi kutsub tegema vastasleer, kes konkurentsis teel võimu juurde kasutab surnud loosungeid.



Siinkohal on kohane üle korrata Arnold Rüütli aumehelikku suhtumist ühel pleenumil 1988. aastal Moskvas Boriss Jeltsinisse. Viimane heideti partei poliitbüroost välja ja jäeti saalis üksi mornilt seisma. Rüütel läks ta juurde ja surudes tema kätt, ütles: „Nje padai duhhom, Boriss Nikolajevitš.”

Hiljem aitas Jeltsin meie taasiseseisvumist tõelise sõbrana.



Need päevad, mil Moskvas toimus putš ja Pihkvast veeresid meie pealinna poole soomusmasinad punaväelastega, olid Arnold Rüütli ning tema kõrval truult seisnud kaastöötajatele kõige raskemad.



Lugegem seda osa, kuidas Rüütel kutsus Jeltsinit appi ja ta tuli – otse Moskva kesklinnas putši mahasurumisel hukkunud ohvrite matustelt erilennukiga –, et nurjata sõjaväelaste kavatsused. Interrinne püüdis takistada ka tema tagasilendu. Ja kuidas veel kurja KGB teadmata ööpimeduse katte all viidi sõnapidaja abimees eestlaste abil kolme ja poole tunniga autos Leningradi.



Kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis. Niisugust lugemist ei saa kõrvale panna.

Arvan, et olulise raamatu lugemine värskendab meie mälu ja teadmisi ning kummutab kahtlusi.



Erilise meeleoluga lahkumine



Tahaks lisada veel isikliku mälestuskillu kohtumistest president Rüütliga. Olin 27 aastat tagasi seotud Muhu valla taastamisprotsessiga. Eesti omavalitsuste tookordne taastamine toimus Eesti ülemnõukogu juurde loodud nn Sulev Mäeltsemehe komisjoni suunamisel ja õiguste jaluleseadmisel.



Alati võis selles küsimuses pöörduda ka otse ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli poole. Ta oli huvitatud, et saartelgi areneks see protsess ilma takistusteta. Ja kui septembri lõpus 1990 teenisid Muhu valla ja Kuressaare linna paberid heakskiidu, saimegi esimestena Eestis taastatud omavalitsuse tunnistused. Esimees sõitis ise nende tunnistuste kätteandmiseks kohale.



Mäletan veel hästi, kuidas Hellamaa kultuurimajas pidulikku õhtut tähistati. Tol korral tuli minu juurde endise, Teise maailmasõja eelse Muhu vallavolikogu liige, üle 80 aasta vanune Jaan Pauts. Tuli tasakesi ja küsis vaikselt, et kas ta võib minna Rüütlit tänama. Julgustasin teda minema. Jaan läks ja tänas ning lisas: „Jääme Jumalaga!“



Tütrepoeg, kes teda Tallinna poole sõidutas, meenutas hiljem, et vanaisa olnud sündmusest nii rõõmus ja elevil. Aina pajatanud mälestusi möödunud aegadest. Enne Lihulat aga jutt katkenud ja pea vajunud rinnale. Tütrepoeg peatanud auto – vanaisa oli igaveseks lahkunud. Erilise meeleoluga sellest, et Eesti aeg on tagasi. Nüüd olen seda „Viimase Rüütli” lugu lugenud kolm päeva. Mõtlikult ja mitmete sündmuste kirjeldusi korduvalt üle sirvides.Saaremaa talust välja kasvanud mehe elu lugu jutustab minule ja teistele eakaaslastele osaks saanud Eesti aega samas valguses, nagu me püüame mõista seda sadat aastat ühe riigi ajaloos, mida tuleva aasta veebruaris tähistame. Pahavalla küla Tooma talu perepoeg oli juba kuueaastane, kui silmapaistev poliitik Konstantin Päts (1874–1956) haaras Eestis mõttekaaslaste abil riigivõimu oma kätte ja sai Eesti esimeseks presidendiks.Arnold Rüütli tõusmine presidenditoolile osutus pikaks ja keeruliseks teekonnaks, mille sitke saarlane rahu ja õiglustunnet säilitades väärikalt läbi astus. Selle teekonna iseloomustamiseks on varem sõna võtnud mitmed poliitikud ja kirjamehed. Igaühel oma vaatenurk ja sõnavara, sest võidud ja altminekud toovad joovastust või kaotavad hingerahu.Kõnesoleva raamatu kirjutaja, kogenud ajakirjanik ja viimasel ajal poliitikas kaasa lööv Peeter Ernits annab rahvalikus stiilis edasi peamiselt Arnold Rüütli oma sõnutsi meenutatud mälestusi ja oluliste päevade kirjeldusi. Ernits on viie aasta jooksul uurinud ka muid allikaid ning kasutab juba varem avaldatud Arnold Rüütli rivaalide ütlusi ja seisukohti. Need vastastikused ütlemised toovad esile poliitilise olukorra teravnemise ja võitluse dramaatikat, kohati ka nägemismälu kiirte väänamist, tahtlikku väärastumist ja oma asja esileupitamist.Nende seikade kõrvutamine sunnib lugejat kujundama oma arvamust. Vastavalt isiklike mälestuste erksusele ja seisukoha võtmisele.Minule, kes ma nägin Arnold Rüütlit esmakordselt 1950. aastal Kuressaares, kui ta töötas nooremagronoomina kohalikus agrojaoskonnas ja sõitis mootorrattal nõustajana mööda vastselt moodustatud kolhoose, oli nüüd, tema lugu lugedes, oluline selgusele jõuda, missugusel ajendil astus ta 1964. aastal Tartus kommunistliku partei liikmeks. Veendudes, et see oli olulisel vajadusel tulevikku silmas pidades tehtud samm.Samal moel toimisid Leedus hingelt isamaalised haritud mehed. Selle asjaolu ajel pean ma veel mõnda aega tagasi nähtud noormehi särgis, mille seljale oli kirjutatud „Kommarid ahju!”, ajalootundmises nõrgaks. Haritud inimene ei aja segamini kodust leivaahju riikliku krematooriumiga. Aga niisuguseid esinemisi kutsub tegema vastasleer, kes konkurentsis teel võimu juurde kasutab surnud loosungeid.Siinkohal on kohane üle korrata Arnold Rüütli aumehelikku suhtumist ühel pleenumil 1988. aastal Moskvas Boriss Jeltsinisse. Viimane heideti partei poliitbüroost välja ja jäeti saalis üksi mornilt seisma. Rüütel läks ta juurde ja surudes tema kätt, ütles: „Nje padai duhhom, Boriss Nikolajevitš.”Hiljem aitas Jeltsin meie taasiseseisvumist tõelise sõbrana.Need päevad, mil Moskvas toimus putš ja Pihkvast veeresid meie pealinna poole soomusmasinad punaväelastega, olid Arnold Rüütli ning tema kõrval truult seisnud kaastöötajatele kõige raskemad.Lugegem seda osa, kuidas Rüütel kutsus Jeltsinit appi ja ta tuli – otse Moskva kesklinnas putši mahasurumisel hukkunud ohvrite matustelt erilennukiga –, et nurjata sõjaväelaste kavatsused. Interrinne püüdis takistada ka tema tagasilendu. Ja kuidas veel kurja KGB teadmata ööpimeduse katte all viidi sõnapidaja abimees eestlaste abil kolme ja poole tunniga autos Leningradi.Kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis. Niisugust lugemist ei saa kõrvale panna.Arvan, et olulise raamatu lugemine värskendab meie mälu ja teadmisi ning kummutab kahtlusi.Tahaks lisada veel isikliku mälestuskillu kohtumistest president Rüütliga. Olin 27 aastat tagasi seotud Muhu valla taastamisprotsessiga. Eesti omavalitsuste tookordne taastamine toimus Eesti ülemnõukogu juurde loodud nn Sulev Mäeltsemehe komisjoni suunamisel ja õiguste jaluleseadmisel.Alati võis selles küsimuses pöörduda ka otse ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli poole. Ta oli huvitatud, et saartelgi areneks see protsess ilma takistusteta. Ja kui septembri lõpus 1990 teenisid Muhu valla ja Kuressaare linna paberid heakskiidu, saimegi esimestena Eestis taastatud omavalitsuse tunnistused. Esimees sõitis ise nende tunnistuste kätteandmiseks kohale.Mäletan veel hästi, kuidas Hellamaa kultuurimajas pidulikku õhtut tähistati. Tol korral tuli minu juurde endise, Teise maailmasõja eelse Muhu vallavolikogu liige, üle 80 aasta vanune Jaan Pauts. Tuli tasakesi ja küsis vaikselt, et kas ta võib minna Rüütlit tänama. Julgustasin teda minema. Jaan läks ja tänas ning lisas: „Jääme Jumalaga!“Tütrepoeg, kes teda Tallinna poole sõidutas, meenutas hiljem, et vanaisa olnud sündmusest nii rõõmus ja elevil. Aina pajatanud mälestusi möödunud aegadest. Enne Lihulat aga jutt katkenud ja pea vajunud rinnale. Tütrepoeg peatanud auto – vanaisa oli igaveseks lahkunud. Erilise meeleoluga sellest, et Eesti aeg on tagasi.

Veel artikleid samast teemast »