Arvamus

JUHTKIRI - Tühjuse täitmine

Teisipäev, 21. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Loodus ei salli tühja kohta. See ütlus on nii kinnistunud, et tihtipeale lihtsalt öeldakse seda, aga ei mõelda, mis sellega mõeldakse. Sisuliselt tähendab see seda, et iga vana asemele tuleb uus.



Ja loodus võib olla vabalt vaid eufemism tähistamaks mitmesuguseid infrastruktuure või näiteks sotsiaalseid kooslusi, millel pealtnäha ei ole loodusega mitte midagi ühist.



Siiski – sõna „loodus“ sisaldab endas tüve „loodu“. Loodu kõige üldisemas plaanis tähendab mida iganes – kõike seda, mida on tehtud. Loodud. Ja looja ei pea olema ilmtingimata suure tähega.



Niisiis, niipea, kui üks pood suleb uksed, teeb teine need lahti. Kaubanduses, majanduses, turismis aga üldiselt väljaspool hooaega niisama lihtsalt tühjuse täitmine ei teki.



Ehk tõesti suletakse uksi, aga avamine nii lihtsalt ei käi. On teguriks mis tahes, näiteks risk, või siis see, et alati on lihtsam kuskilt A punktist kui tähestiku keskelt.

Loodetavasti tasub see ära. Riskimine. Samas, kes ei riski, see ei lähe edasi. Sest… jah, loodus tühja kohta ei salli.



21. november 2017 Autor: MM Teisipäev, 21. november 2017.Ja loodus võib olla vabalt vaid eufemism tähistamaks mitmesuguseid infrastruktuure või näiteks sotsiaalseid kooslusi, millel pealtnäha ei ole loodusega mitte midagi ühist.Siiski – sõna „loodus“ sisaldab endas tüve „loodu“. Loodu kõige üldisemas plaanis tähendab mida iganes – kõike seda, mida on tehtud. Loodud. Ja looja ei pea olema ilmtingimata suure tähega.Niisiis, niipea, kui üks pood suleb uksed, teeb teine need lahti. Kaubanduses, majanduses, turismis aga üldiselt väljaspool hooaega niisama lihtsalt tühjuse täitmine ei teki.Ehk tõesti suletakse uksi, aga avamine nii lihtsalt ei käi. On teguriks mis tahes, näiteks risk, või siis see, et alati on lihtsam kuskilt A punktist kui tähestiku keskelt.Loodetavasti tasub see ära. Riskimine. Samas, kes ei riski, see ei lähe edasi. Sest… jah, loodus tühja kohta ei salli.21. november 2017

Veel artikleid samast teemast »