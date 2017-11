Arvamus

MÕTE: Õnn või õnnetus?

Teisipäev, 21. november 2017.



Inimeste lahkumine on alati väga tundlik teema. Ehkki surm ja sünd on need kaks asja, mis iga inimese elus kindlad, on lahkumisega alati raske toime tulla. Noore inimese enneaegne surm on alati tragöödia, aga see emotsioon ei pruugi erineda palju sellest, kui viimsele teele saadetakse inimene, kes on ausalt oma pika elu ära elanud ja saanud oma viimased päevad kodus lähedaste seltsis veeta.



Ma ei ole õnneks kaotanud oma elus palju inimesi, aga surm puudutab alati kuidagi liiga lähedalt. Ehkki naljatamisi on öeldud, et suguvõsad kohtuvad ikka pulmas ja matustel, siis on selles üsna palju tõtt.



Olen käinud ära saatmas nii oma inimesi kui ka neid, kes ei olnud mulle väga lähedased. Olen püüdnud aru saada, mis on ärasaatmise juures kõige raskem. Kui inimene on jõudnud ikka, kus lahkumine on justkui õnnistus, siis kelle pärast me nutame? Iseenda?



Olen aru saanud, et mind puudutavad kõige enam need inimesed, kes lahkunuid ära saadavad. Kirjutasin aastaid tagasi luuletuse, kuidas ma surnuaial nutan nende pärast, kes sinna jäid ja kes sinna jäävad, aga kõige rohkem nende pärast, kes käivad ja mäletavad neid, kes jäid. Nende valu elab.



Arvan, et ehkki viimsele teele lähedasi ära saata on väga raske, on kõige raskem siiski toime tulla valuga, mida tunnevad need, kes on lahkunuid ära saatmas. Mida tunneb lahkunu vend, tütar või parim sõber? Mida tunneb 70-aastane vanahärra esimeses pingis?



