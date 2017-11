Arvamus

JUHTKIRI - Üks pilt räägib enam kui tuhat sõna

Esmaspäev, 20. november 2017.



Laupäeval toimus juba seitsmendat korda Kuressaares fotopäev. Seekordseks teemaks pulmad.



On ääretult tore, et selline päev toimub. Sest see päev on koht, kus saavad kokku kõik fotosõbrad. Nagu on öelnud üks päeva korraldajatest, et tegelikult ju ongi tänapäeva maailmas kõik fotosõbrad, sest olenemata sellest, kas inimene pildistab digika, telefoni või peegelkaameraga, soovivad kõik jäädvustada hetki ja teha seda võimalikult hästi.



Kuigi alati ei pruugi see kõigil, eriti algajatel, õnnestuda. On ju vaja häid teadmisi, kogemusi ning muidugi ka head tehnikat, et tulemus tuleks selline, millega jääks rahule nii fotograaf kui vaataja. Eriti oluline on aga see pulmapiltide tegemisel. Sest on ju need sellised hetked, mis ei pruugi korduda.



Hästi tehtud pilt on see, mis kõnetab vaatajat ning räägib rohkem kui tuhat sõna.

Nii et soovime kõigile häid fotosid!



