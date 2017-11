Arvamus

Sotsiaaldemokraatia meie riigieelarve näol

Esmaspäev, 20. november 2017.



Kuulasin möödunud teisipäeva õhtul Erki Savisaart ja Kalvi Kõva “Foorumi” saates ja jäin mõtlema, kuidasmoodi me peaksime nimetama sellist tüüpi sotsiaaldemokraatiat, mis jäigalt ignoreerib kõiki makromajanduse näitajaid, eelarve tasakaaluga seotud küsimusi ja püüab igal võimalusel rääkida sellest, mida meie, valitsejad, teile anname, mida meie anname erinevatele valijarühmadele, kuidasmoodi see 500-eurone maksuvabastus on kingitus… ja kõik muud kingitused kõigile, kõigile, kõigile.



Kui ma ütleksin, et see on täditsev sotsiaaldemokraatia, siis ilmselt tädid pahandaksid minuga. Ja kui ma ütleksin, et patroneeriv, siis ilmselt onud pahandaksid.



Ma ütlen, et see on klientistlik sotsiaaldemokraatia – see on võib-olla natuke võõrapärasem sõna, aga osutab üsna täpselt, et tahetakse joonistada välja ühiskonna üldine sõltuvus sellest, mida poliitikud riigieelarvega valijarühmadele annavad. Tegelikult on inimesed selle kõik ise välja teeninud. Poliitikute asi on protsessi võimalikult kaugelenägevalt juhtida, aga sellega ei ole meil hakkama saadud.



Anname raha Lätile



Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini ettekandes oleksin oodanud osutusi, mida me teame makromajanduse kohta, sh kõike seda, millest on palju juttu olnud ka pärast riigieelarve esimest lugemist.



6. novembril oli meie ees riigikogus Eesti Panga president Ardo Hansson, kes on täitnud oma seadusest tulenevat kohust ja püüdnud nõustada nii eelmist kui ka praegust rahandusministrit, aga paraku tulemusteta. Nad lihtsalt ei võta nõuandeid kuulda. Nad lihtsalt teevad puudujäägis eelarve.



Juhin tähelepanu, et kriitika all on ka see muudatus, mille me tegime riigieelarve seadusesse kevadel ja mis võimaldab struktuurse puudujäägiga eelarveid. Selline võimalus tulnuks siduda majanduskonjuktuuri näitajatega. Ehk sellises kasvufaasis, nagu meil praegu on, ei tohi defitsiiti lubada.



Siis käis meil riigikogus riigikontrolör Alar Karis, kes osutas rahandusministeeriumi enda prognoosis sisalduvale hinnangule, et see kasv, mis sõltub täielikult väliskeskkonnast, võib olla väga lühiajaline. Ta osutas ka ehitussektorile, samuti tegelikult Ardo Hansson. Ehk siis mõlemad osutasid ehitussektori suurele panusele majanduskasvus, mis aga ei ole jätkusuutlik.



Riigikontrolör rääkis ka Euroopa Liidu toetuse vähenemisest aastast 2020, ja vähenemine on suur. Samal ajal ministeeriumid väidavad, et nad tahavad kõiki neid tegevusi, mis senimaani on suurel määral Euroopa Liidu toetusest sõltunud, jätkata. Kust see raha tuleb? Kuidas see edaspidi toimub? Vastust ei ole.



Ja lõpuks osutas Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis üsna üheselt, et see eelarve puudujääk, millest meil siseriiklikult räägitakse, kujuneb Euroopa Komisjoni hinnangul tegelikult nii tänavu kui ka järgmisel aastal oluliselt suuremaks. Ta rääkis 1,1- ja 1,4-protsendilisest miinusest SKT-st vastavalt käesoleval ja tuleval aastal.



Edasi palju kõneldud aktsiisiküsimus. Kui aktsiis on valesti prognoositud, siis tegelikult on tuleva aasta puudujääk veelgi suurem. On tervitatav, millega rahandusminister Toomas Tõniste välja tuli – et aktsiisitõusud on valesti planeeritud. Aga ma ei näe siin paraku mingisugust tahet asja reguleerida. Peaminister Jüri Ratas kuulutas ju kogu aktsiisitõusu mahavõtmise lihtsalt uitmõtteks. See poliitika ei ole jätkusuutlik.



Kõige õigem oleks naasta aktsiisikokkuleppe juurde, mis kunagi oli – peaminister Andrus Ansipi ajal. Jah, kritiseerin Reformierakonda, et nad 2015. aastal tegelikult Ansipi lepet rikkusid ja džinni pudelist välja lasid. Aga nüüd on mindud aktsiisiralliga veel märksa kaugemale ja me anname oma raha Lätile. Mõistlik oleks ikkagi tootjate, tervisekaitsjate ja poliitikute vaheline kokkulepe, et aktsiisitõus on pikalt ette programmeeritud, seal ei tule ootamatusi ja tõus on 5% aastas. Kui selle juurde oleks jäädud, siis tõenäoliselt oleksid paljud pahandused sündimata.



Asjata tõrjus Mihhail Stalnuhhin kõnepuldis palgatõusu küsimust, väites, et kõrgemate riigiametnike palgatõus ei ole selle eelarvega seotud.

Jah, võib-olla see tuleb hiljem, aga see kõik hakkab ka majanduse üldpilti ja palgarallit mõjutama.



Tuletan meelde, et mitte väga ammu ei olnud aeg, kui just nimelt avaliku sektori palgatõus läks pikalt ette erasektorist, millel olid halvad tagajärjed. Eelmine valitsus vähemalt rääkis sellest, et proportsionaalselt tööealise elanikkonna vähenemisega peame rääkima ka avalike kulude kokkuhoiust. Enam sellest isegi ei räägita.



Silmaklapid eest ära!



Vabaerakond püüab muudatusettepanekutega eelarvet 61 miljoni ulatuses tasakaalustada, et saavutada struktuurne tasakaal vähemalt paberil ja nende mängureeglite piires, millest juhindudes on eelarve koostatud.



Pakkusime nii ülekuumenemist soodustavate investeeringute kokkutõmbamist kui ka avaliku sektori majandus- ja palgakulude tagasitõmbamist. Siin tuleb eraldi ilmselt rõhutada, et päästjate, politseinike, kultuuritöötajate ja õpetajate palga puhul näeme siin ette erandit ega arva, et nende palgatõusu on vaja pidurdada. Aga ma ei läheks nii kergelt kaasa sellega, et avaliku sektori kulud lihtsalt tõusevad ja kõik. Siin on kärpimisruumi.



Asjata ei ole riigieelarve lugemise protsess teiste eelnõudega võrreldes erandlik ehk meil on siin kolm sisulist lugemist. Vajame võimalusi järele mõelda ja reageerida ka muutuvale olukorrale. Praegu ma kahjuks selleks tahet ei näe, aga teise lugemise katkestamine annab võimaluse vigu parandada. Esmalt tuleb muidugi need klientismi silmaklapid eest ära võtta.



