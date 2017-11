Arvamus

JUHTKIRI - Kõik leiab endale tee

Laupäev, 18. november 2017.



Noorus on hukas. Tuttav lause, mis? See on muuseas lause, millest oletatakse, et see olnud kirjutatud juba Egiptuse püramiididele. Ja ühtlasi on üks väheseid asju, millega kõik on rõõmsalt nõus. Kõik – loe: need, kes ei ole enam noored, ei hingelt, vaimult ega kehalt.



Muidugi teeb meele mõruks, kui näed sellist asja pealt, mida ei tohiks olla. Põhjusega mitte olla. Aga täiskasvanud on alkoholi alaealistele ikka ostnud. See traditsioon ulatub sügavale nõukaaega. Võib mürki võtta, et ulatub aega, mil alaealistele keelustati alkoholi ja tubakatoodete müük. Sest kõik, mis on keelatud, leiab ikkagi oma tee.



Iseasi on aga see, et enam ei huvita, kes näeb ja kes mitte. Sest see pole rangelt võttes kellegi asi – on üldine arvamus. Samas, tegelikult on. See on ühiskonna asi. Ja reageerivad need kodanikud, kes on ehk ühiskondlikult tundlikumad kui teised.

Tõsi on see, et keelatud tegevust ei saa päriselt välja juurida, aga ehk annab üht-teist siiski ette võtta? Kas või hirmutamise osas? Sest seadust kardetakse, mitte ei austata. Paraku.



