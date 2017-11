Arvamus

JUHTKIRI - Prügi avalikus ruumis

Reede, 17. november 2017.



Jaapan on saareriik. Saaremaa on saar. Kultuurid – tohutult erinevad, aga inimesed on ikkagi saarlased. Kultuuri tohutu erinevus seisneb ka selles, et seal ei ole sisuliselt vaja tegeleda koristusega. Prügi ja praht ei ole probleem. Miks?



Sest väikesi jaapanlasi õpetatakse juba väga varakult koristama. Vahetundides, puhkeajal… Ka siin õpetatakse enda järelt koristama, aga selgub, et oluliselt nõrgemini. See ei ole nii tähtis.



Jaapanis sümboliseerib koristatud pind hinge puhtust, meele selgust. Niisiis ei ole koristamine midagi sellist, mida tuleks teha, hambad ristis, meel mõru. See on meditatiivne tegevus. Midagi, mis on üdini oma.



Niisamuti on seal prügiga. Seda praktiliselt ei eksisteeri, vähemalt mitte avalikus ruumis. Kui lähtuda kultuurilistest traditsioonidest, on kaheldav, et Jaapani kodud oleksid prahti täis.



Seda, et avalikku ruumi, linnaruumi, tekib iseeneslik prügimägi, saab seletada vaid sellega, et inimestel ei ole mõtlemine selge, meel puhas. Või ehk sellega, et jäätmekäitlusnõudeid on oluliselt karmistatud. Ehk mõlemat.



