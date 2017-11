Arvamus

Kollektiivne riigivargus

Reede, 17. november 2017.



Autor: Märt Meesak, Vabaerakonna tegevjuht, Konguta vallavolikogu esimees 2013–2017 Reede, 17. november 2017. Omavalitsusreform on lõpetatud – nii on võidukalt teatanud riigihalduse minister Jaak Aab. Aasta tagasi Reformierakonna peaministripartei ja riigihalduse ministri kohtadel välja vahetanud keskerakondlased ei muutnud haldusreformi läbiviimisel midagi.



Kusjuures mõni kuu varem, presidendivalimiste kampaania ajal, räägiti teistsugust juttu ja lubati omavalitsustele pudrumägesid.



Täna maitseme Reformierakonna algatatud ja Keskerakonna poolt heaks kiidetud haldusreformi vilju.



Alustuseks nimetan omavalitsusjuhtidele lahkumishüvitisena määratud nn altkäemaksu. Loodud süsteem soodustas taas skeemitamist, omadele paremate positsioonide kättemängimist ning toiduahelate kasvatamist. Toimus kollektiivne riigivargus seaduse toel ja meie vaikival heakskiidul.



Õigel ajal õiges kohas



Esimene möödalask tehti sellega, kui üle aasta ametis olnutele määrati 12 ja vähem kui aastase staažiga inimestele 6 kuupalga suurused hüvitised. Ilmselgelt ajendas see paljudes kohtades võimu ümbermängimist ja kättemaksuaktsioone, et senised juhid enne lõppu karistuseks välja vahetada ning premeerida omasid. Nii vangerdatigi enne valimisi võimuliidud ümber Elvas ja Otepääl, ise elasin sellise vangerduse läbi Konguta vallas.



Preemiaks vangerdamistega kaasamineku eest said kaks-kolm kuud vallavanema, linnapea või volikogu esimehena ametis olnud kuue kuu suuruse hüvitise. Ehk siis lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja liidus olemise eest tänati preemiaga ülejooksjaid, poolevahetajaid ning tankiste. On ju ilmselge, et kolme kuuga ei teinud uus ametikandja vallas või linnas midagi otsustavat ning pigem oli tegu kättemaksu ja koha kätte näitamiste aktsiooniga.



Sellise hüvitiste määramise saanuks ära hoida. Kõige lihtsam lahendus olnuks, et vähem kui kaks aastat ehk pool mandaadiaega ametis olnu ei oleks saanud sentigi. Nii jäänuks võimuvahetused napilt enne valimisi olemata, sellega kaasnenud kollektiivne premeerimine mitte millegi tegemise eest maksumaksja põhjatuna näivast taskust samuti.



Järgmine kollektiivne enesemääramine kätkeb uute koalitsioonide kokkupanekut ja ametikohtade jagamist. On absurd, et varem vallavanemana ühes ühendatud omavalitsuses töötanu saab ikka oma lahkumishüvitise olukorras, kus ta asub uues omavalitsuses kõrgepalgalisele volikogu esimehe kohale. On juhtunud nii, et üks kodanik saab kõigepealt aastapalga suuruse hüvitise ca 20 000–30 000 eurot ja edasi igaskuus ikkagi 2000–3000 euro suurust tasu. See, et ühte nimetatakse töötasuks ja teist hüvitiseks, on pettus, sest raha tuleb ikka maksumaksja põhjatuna näivast taskust.



On ka teistpidiseid näiteid, et senine volikogu esimees saab vallavanemaks ning võtab silmagi pilgutamata lahkumishüvitise vastu. Lisaks muidki skeeme, kuidas kümneid tuhandeid hüvitist saanud jätkavad uues omavalitsuses kõrgepalgalist tööd. On häbiväärne, et seadusandja on loonud legaalse riigivarguse süsteemi.

Õiglane on kaotada igasugune lahkumishüvitis, kui asutakse ükskõik millisele ametikohale uues omavalitsuses, paraku on need hüvitised seaduses mustvalgel kirjas.



Tavainimeste õiglustunnet riivavad ka uute omavalitsustegelaste poolt enesele määratud töötasud. Summad on tekkinud nii, nagu keegi parajasti küsida julges – võrdlus teiste palgasaajatega Eestis pole pildile mahtunud.



Põhjatuna näiv rahakott



Kõige kurioossem on volikogude esimeeste tasu. Tallinnas on see riigipea palgaga võrdväärne ehk rohkem kui 5000 eurot, Saaremaa vallas nelja saarlase keskmine palk ehk 3800 eurot, Kohtla-Järvel 3000 eurot, Elvas 2500 eurot... Päris häbi on nende numbrite määrajate pärast, kes elavad ilmselt paralleelmaailmas ega näe päris elu vallas-linnas, kus nad võimu teostama hakkavad.



Volikogu esimehe peaülesanne on enamasti kord kuus toimuva volikogu koosoleku ettevalmistamine.



Samas ei pane koosoleku plaani kokku volikogu esimees üksi, päevakorda suunavad eelnõusid nii valitsus kui ka volikogu komisjonid. Seega ei mõtle volikogu esimees päevakorrapunkte ise välja. Pealegi on talle abiks juriidilist haridust omav volikogu sekretär, et kõik juriidiliselt korrektne oleks.



Kui aus olla, siis volikogu esimehel ei ole töiseid tegemisi 40 tundi nädalas ja 160 tundi kuus. Isegi kui tegu on väga tubli ja tööka inimesega, siis vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses äratoodule ja volikogu esimehe õigustele ei ole tal kahjuks väga palju igapäevaseid kohustusi. See aga riivab kindlasti õiglustunnet neil, kes igapäevaselt vastutusrikast ametit peavad ja samuti avalikust sektorist töötasu saavad (õpetajad, päästjad, politseinikud jne). Neile oleme ühisest rahakotist otsustanud maksta poole vähem.



Põhjatuna näiv rahakott peab välja kannatama ka muud kergekäelised otsused, näiteks uute omavalitsusjuhtide kõrgemad kui 3000-eurosed töötasud. Lisaks omavalitsusjuhile saavad nüüd kõrget tasu ka asejuhid ja muud asjapulgad. Samas napib omavalitsustel sageli raha igapäevasteks tegevusteks!



Eneseõigustust jagub



Statistika kinnitab, et avaliku sektori palk kasvab oluliselt kiiremini kui erasektoris ning avalikud uurimised lisavad, et ühiskond võõrandub poliitikast iga päevaga aina rohkem. Liigume ohtlikul kursil – meie inimesed ei tunneta, et valitud hoolivad neist. Esmalt sõlmitakse ju kokkuleppeid omade soosimiseks ja alles seejärel mõeldakse, mida ülejäänud rahaga rahva heaks teha saab. Kui aga raha ei jagu, mõeldakse selle kogumiseks välja uued maksud.



Haldusreformiga tehti rehepappi – maksumaksja rahaga osteti ära otsustajad ja nemad omakorda diilivad vähese allesjäänu omavahel ära. Pealtvaatajad pole õnnelikud, lohutades end mõttega, et vastutus ju maksab.



