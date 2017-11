Arvamus

JUHTKIRI - Koer pissib peale

Neljapäev, 16. november 2017.



Kui arvestada pensione, mis makstakse eakatele, siis hooldekodude kohatasud on juba praegu üle mõistuse liiga kallid.



Kindlasti ei saa seda tavalise pensioniga vana inimene ise maksta, seega tuleb tal pöörduda pärijate poole. Aga arvestades palkasid, mitte neid keskmisi, mis on ilmselt mingi fiktsioon, mida hea ette näidata, siis tegelikult tähendab see seda, et kui ka jaksatakse maksta oma eaka sugulase eest see osa ära, mis tal puudu jääb, siis vanal inimesel ei ole endal ikka mingit raha.



Aga selle peale, kellel pole rahakotis sentigi raha, öeldakse koer pissivat. Nojah, sisuliselt lükatakse vana inimene staatusesse, kus tal ei ole enam inimõigusi. Raha teeb vahet.



Hea, et praegu veel ei ole Saaremaal midagi otsustatud, aga kui kohatasud tõusevad, siis sisuliselt tähendab see seda, et rohkem vanu inimesi jääb koju virelema. Lihtsalt ei jaksa maksta niigi kallist tasu…



Selle asemel et vanadelt inimestelt see tasu võtta, peaks riik seisma oma inimeste eest. Nende eest, kes on siin elanud ja töötanud. Või siis nad ei olegi midagi väärt?



