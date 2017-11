Arvamus

JUHTKIRI - Tagasi libedasse talve

Kolmapäev, 15. november 2017.



Talv tähendab põhjamaades õige mitmeid asju. Seda, et sajab natuke rohkem ja natuke külmemat vihma, aga ka veidi jäisemat rahet. Sajab lörtsi ja lund. Tähendab seda, et suurem osa ööpäevast on pime. Siinsel laiuskraadil – poolik polaaröö.



Talv tähendab ka jääd ja libedust. Ning paraku kraavisõitnud autosid. Eriti siis, kui teed kattuvad ühtlase kihi kiilasjääga või on neile tekkinud must jää. Mõlemad on väga ohtlikud.



Pimedal ajal on veidi keerulisem sõita kui valgel. Võib-olla on hämar aeg ehk isegi hullem. Nähtavus kannatab, muidugi. Kui liita pimedusele või hämarusele jääga kaetud teed, on selge, et teeolud pole just hõisata.



Seega tuleks eriti praegu olla väga ettevaatlik. Sõita sujuvamalt ja aeglasemalt kui tavaliselt ollakse harjunud. Väike näpunäide – sõitke jäisel teel lamellrehvidega, ja õige pea omandate sujuva sõidu harjumuse. Katsetatud.



Niisiis tuleks meelde tuletada talvise sõidu omapärad ning mõelda sellele, et jõuaks pigem turvaliselt sihtkohta kui et kiiresti. Ettevaatus on tarkus.



