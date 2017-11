Arvamus

Mida vaesel karta

Kolmapäev, 15. november 2017.



Autor: Jüri Pino, kirjamees Kolmapäev, 15. november 2017. Jüri Pino. FOTO: erakogu Tuleb ausalt tunnistada – esialgu suhtuti kodanik Roald Johannsoni nädala saatesse väikese umbusuga. Võib-olla seepärast, et lugupeetav enne „Pealtnägija” teenistuses olnud.



Vaat, kui vanameister Kersnal hakkas vahepeal see kummaline ajastu, kui vahvast iidolist, muidu lustakast sellist äkki lahkusu lugijavenna häälega soiguja sai, pööras „Pealtnägija” ka ära. Ei teagi, mis suunas, aga ei olnud enam see, rääkige veel, kuidas asendamatuid inimesi pole. Kena, et vanameister näib nüüd olevat jamadest üle saanud. „Pealtnägija” ei ole. Mis ainult mu arvamine, mida ei pea tõsiselt võtma.



Siiski hea, et Roald Johannson sealt tulema tuli. Tema nädal on üks väheseid saateid, mida ikka kaeda üritatakse. Kui muidugi ülemjuhatusel sel ajal mõni remontiline film või midagi selles vaimus mõnelt teiselt kanalilt ei tule. Head saated on – võtavad vähe mõtlikuks küll, kuid ei ole igav, ei ole tatine, ei ole kuri. Kes ütles, et eitusega ei saa kiita, eksis.



Saun pitseeritakse, vann konfiskeeritakse



Viimane, see elu vaesuspiiril saade – kes ei kaenud, võiks seda järgi teha – võttis uitama. Nagu arvata, täiesti valesid ja kavatsemata radu pidi. Ei, ei hakatud kaastundlikuks ega karjutud, kus on valitsuse silmad. Ammugi ei hakatud põlastama, et ise süüdi, võtke jalad kõhu alt välja. Jäägu see noile müütilistele noortele-edukatele-jõukatele, kes pooldavad õiget ja hääletavad õigesti. Niisama, üht-teist ronis pähe.



Ühele leibkonnale siiski vaadati väikese jahmatusega – olgu, rahaga on nirusti, aga siis võiks ikka suu seki järgi seada. Paadunult heitliku finantsdistsipliiniga isikuna võiks ise koolitusi teha: kuidas ikkagi hakkama saada, kui badžit kisub taitiks. Olgu sellega.



Kuigi mitte kõige paremas olukorras inimeste elu kaemine peaks olema na kurvavõitu tundlemine, võib sellest ka uhkuse üles leida. Minamees sattusin, kui veidralt see ka ei kõla, pea vaimustusse tollest tütarlapsest, kes rabeleb üksi kahe kena lapsega, mees seitse aastat tagasi tööõnnetuses otsa leidnud. Suurepärane näide naisterahvaste ühest meeldivamast ja kadestusväärsemast omadusest. Vaprusest nimelt. Ei jää norutama, vaid kui kuidagi ei saa, ikka saab. Hoidised, liha suitsutamine saunas.



Ja nende müümine. Abiks iga kopik. Vapralt.

Toredaid naisi siin maal ikka sünnib.



Ainult Roald võis enese teadmata ja tahtmatult saatega tütarlapsele päris korraliku käru keerata. Vähemalt ülemjuhatus, kes kah vaatas, arvas nii. Öeldes umbes nii:

Tore on ju rääkida, et hakka tegema, hakka tegema, oi, kui lihtne on Eestis ettevõtjaks hakata. Hakka. Kohe on maksuamet ukse taga!

Nüüd tunnistan ennast täielikult väärastunud isikuks. Mul nimelt on maksuameti suunas sõbralikud tunded. Kunagi, kui ühe varbaga osututi maksukurjategijaks – loll inimene ei tohiks FIE-ks hakata, kohe maksuvõlad –, olid nemad väga vastutulelikud, mõistvad ja abivalmid. Pole ilmaasjata mitmel aastal hea teeninduse auhinda saanud.



Niisiis julgesin ülemjuhatajale vastu vaielda:

Maksuamet on kuki ja muki. Nagu ütleb tore juudi rahvatarkus, kui mure saab rahaga lahendada, pole see mure, vaid lisakulutused. Seadused ja eeskirjad on maksudest kordi hullemad. Ise – st ülemjuhatus – käisid ettevõtluskoolitusel, seda jänesemeest mäletad? Kes pidi ehitama eraldi taparuumi, et saada luba jänesetooteid kaubandusvõrkudesse paisata. Muidu kuritöötaja, nagu mina, kes ei ole ühtegi kana, parti ega hane enne gaasiga uimastanud, kui pea maha kaksata.



Kae nüüd, tütarlaps ja tema lapsed laovad lihad tavalisse plastvanni, viivad tavalisse sauna suitsuma. Kas on kõigil, vann ja saun kaasa arvatud, koolitused läbitud, kas vastab kõik eeskirjadele? Viisteist ametnikku on homme väravas, saun pitseeritakse, vann konfiskeeritakse.



Ole parem kuss ja väldi tähelepanu



Miks viisteist, mis ei ole laest võetud arv? Nimelt aastaid tagasi helistas kolleegile üks proua, kes pidas süüa-juua-ööbida tüüpi asutust ja oli kokku lugenud ametnike arvu, kes võivad tema ettevõtmise iga päev kinni panna. Kusjuures proua ei julgenud öelda, kes ta on ja kus ta on, lubas uuesti helistada, aga ei helistanudki.



Nii et pole võimatu, et keegi usin vaatas kah Roaldi saadet, aga teeb omapärased järeldused. Ah, lapstööjõu kasutamine ka! Pluss võimalikud täissoodad internetiloomakaitsjad ja võitlevad taimetoitlased, kes võivad su lauda või põlema panna, teades, et nad on puutumatud.



Seega, kui tahad midagi teha, ole parem kuss ja väldi tähelepanu. Ainult usaldusväärsetele inimestele ja soovitusega. Umbes nii. Võib-olla mööda. Oleks ju kena, kui oleks mööda.



