Arvamus

JUHTKIRI - Uued tuuled muuseumis

Teisipäev, 14. november 2017.



Muuseum on koht, kus säilib mälu. Ajalugu. Teokssaanud mõtted ja sõnad. Nad on seal läbi kirjasõna ja asjade, esemeliselt. Aga mitte ainult, tänapäeval säilitatakse paljutki digitaalselt.



Kõik viitab sellele, et tänapäevane muuseum peaks olema midagi enamat kui lihtsalt esemeline mälu. Ta peaks kandma endas nii mälu kui ka lubama ajalukku suhestuda läbi moodsama vaatepunkti. Niimoodi, et mitte ainult väline mulje ei jääks ainsaks.



Linnus on muutunud viimaste aastate jooksul uhkeks. Seda väljastpoolt. Kui nüüd sisemised muutused teoks saaksid, saavutaks Saaremaa Muuseum veel kõrgema taseme.



Saaremaa Muuseumil on uus juht. Uus juht võib tähendada muutusi. Sest iga muutus saab alguse sellest, kuidas juht suudab oma ideid ellu viia. Millised on ta mõtted, täpsemalt, kui realistlikud need on, aga päris maadligi need niisamuti olla ei tohiks.



Sest muidu oleks see kõik justkui vetikaisse sumbunud vesi, mida loksutatakse edasi-tagasi ja mitte midagi muud ei sünni. Aga kui vesi muutuks selgeks, meresiniseks ja klaariks. Vaat see oleks midagi.



