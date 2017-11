Arvamus

MÕTE: Pimeduse katte all

Teisipäev, 14. november 2017.



Käes on aasta kõige pimedam aeg. Ärkad, on pime, lähed töölt-koolist koju, on pime.



Vahepeale jääb valge aeg, mis on täidetud kas päikese, vihma või rahega. Vastavalt sellele, kuidas sügis annab. Või võtab. Näiteks võimaluse lehti riisuda, maad kaevata või teha muid tarvilisi õuetöid.



See aeg otsekui sunnib inimesi mõtlema neile asjadele, millele tavaliselt ehk ei mõtle. Sellele, et kindlad sündmused on vaid sünd ja surm. Fikseeritult kindlad sündmused. Kõik muu, mis nende kahe vahepeale jääb, kvalifitseerub „mingiks jamaks”.



Vahet ei ole, kas see sisaldab ainelisi, vaimseid või intellektuaalseid naudinguid, õnne või õnnetust, raha või rahatust, vaesust või rikkust mis tahes plaanis. Seda, mida kutsutakse suure sõnaga „eluks”.



Pime aeg ei ole aga mitte üksnes see aeg, kus inimese mõtted liiguvad igavikulistel radadel. Pimeduse katte all saab teha tegusid, mida päevavalguses hästi teha ei julge või kui, siis on kuidagi imelik. Näiteks küünalt süüdata. Või sülti keeta. Või piparkooke meisterdada.



Või hoida saladusi… Ka selliseid, mida tahaks kogu maailma karjuda, aga kuidagi imelik on. Sest kuidas rääkida neist asjust, milles isegi kindel ei ole?

Mõnda asja aga kutsutakse valgustkartvaks. Mis on aga valgustkartev tegu? Eks ikka see, mida toimetatakse pimeduse katte all.



Need on tavaliselt sellised teod või toimetamised, mida teha ei tohiks, kas või sellepärast, et need ei ole seadusega lubatud, on eetiliselt-moraalselt väärad või umbes nii. Samas on aga väga vähe neid inimesi, kes ei tee asju sellepärast, et see on kuidagi väär, vaid seepärast, et saavad karistatud. Kas seaduse poole pealt või elu peksab silma siniseks. Mis laseb arvata, et inimestele peaks meeldima tegutseda pimeduse varjus, sest seal on hea ja turvaline.



