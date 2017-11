Arvamus

Rehepaplusega turvalisust ei taga

Esmaspäev, 13. november 2017.



Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid puutuvad oma igapäevatööd tehes kokku erinevate inimeste, asutuste ja hoonetega. Tavapärase riikliku järelevalve käigus, kus inspektori kontrollkäigust on ehitise omaniku ette teavitatud, ootab neid ees enamasti täidetud tuleohutusnõuetega hoone.



Järjest harvemaks jäävad olukorrad, kus esineb puuduseid, ning veel vähem esineb selliseid puuduseid, mille kõrvaldamiseks tuleb omanikule teha ettekirjutus. See näitab, et inimeste teadlikkus tuleohutusnõuete täitmisest on tõusnud.



Instrument nimega kontrollkäik



Tegelikkus on aga see, et eelpool toodud olukord esineb ainult siis, kui kontrollist on ette teavitatud. Inspektorite tööriistakastis on aga instrument nimega kontrollkäik, kus omanikule eelteavet külastusest ei anta. Ja nii avaneb väga paljudes hoonetes kahjuks hoopis teine reaalsus – hoonete omanikud ja valdajad teavad tuleohutusnõudeid, täidavad neid, kuid kahjuks ainult selleks, et näidata seda kontrolli läbi viivale inspektorile. Peab tunnistama, et sellise rehepaplusega turvalisust kahjuks ei taga.



Just sellisesse olukorda sattus üks Lääne päästekeskuse inspektor, kes tegi järelkontrolli ja saabus ühte hoolekandeasutusse ette teavitamata. Leides eest tõsised rikkumised, tõstatus küsimus, kuidas on olukord teistes sama tüüpi asutustes? Seal viibivad ju inimesed, kes vajavad igapäevastes toimetustes abi ja ei ole suutelised ohuolukorras enda eest seisma ning hoonest väljuma.



Üles kerkinud küsimusele vastuse saamiseks viidi oktoobri viimastel nädalatel kogu Lääne päästekeskuse territooriumil läbi pisteline kontrollkäik, et selgitada välja hoolekandeasutuste tuleohutusnõuete täitmine ajal, mil inspektorit pole oodata.



Puudusi liiga paljudes hoonetes



Kontrolli käigus hinnati tuleohutusnõuete täitmist kokku 49 hoolekandeasutuses. Probleeme esines 15 hoones ja tegemist oli puudustega, mis võimaliku tulekahju puhkemise olukorras võinuks saada väga saatuslikeks.



Enim eksiti selle vastu, et tuletõkke sektsioonide vahelised uksed olid fikseeritud lahtises asendis, näiteks kinnitatud seina külge kleidivööga, ketiga või olid vahele löödud puukiilud. Tuletõkkeuks on kallis, selle hind tuhandeid eurosid, kuid eesmärgiga vältida põlengu korral olukorda, kus mürgine suits levib üle maja, jõuab kõrvalasuvatesse ruumidesse ja lõikab ära näiteks võimaluse kasutada ohutuks väljumiseks evakuatsiooni trepikoda.



Kallis investeering, mis ei ole lihtsalt üks seadusega ettenähtud nõue, vaid peab vältima inimeste viga saamist, tulekahju levikut, hilisemaid varakahjusid ning halvemal juhul hukkumist. Lahendus sellele probleemile on tegelikult väga lihtne – sellised uksed saab fikseerida magnetitega, mis on ühendatud tulekahju signalisatsioonisüsteemiga. Võimaliku tulekahju korral ja signalisatsiooni rakendumisel magnetid deaktiveeruvad ning uksed sulguvad iseenesest.



Teine suurem probleem on, et evakuatsiooniteele jäävaid uksi saab avada ainult võtmega. Oleme sellest omanikega väga palju rääkinud ja paljudele hoonetele on juba paigaldatud ka evakuatsiooni sulused – tavalised libliklukud, mille puhul pole ohuolukorras vaja hoonest välja pääsemiseks otsida võtmekimpu, sest uks avaneb lihtsalt liblikat pöörates.



Halbade juhuste kokkulangevus



Elu on näidanud, et suured õnnetused juhtuvad halbade asjade kokkulangevuse tõttu ja alati väga ebasobival ajal. Tõsine murekoht on seegi, et personalile pole sageli läbi viidud väljaõpet, kuidas ohuolukorras käituda. Seda peaks tööandja võimaldama vähemalt korra aastas, sest jagub näiteid elust enesest, kui vajalik olnuks treenida hoonest kiiret väljumist.



Selline treening aitab ohuolukordades vajalikku tegutsemist mällu talletada. Samuti peab olema läbi mõeldud, arutatud ja kokku lepitud, kuidas ohuolukordades tegutsetakse. Kellel millised ülesanded on ja milline on tegutsemise järjekord, kui hoones puhkeb tulekahju või on mõni muu hädaolukord.



Kahjuks peavad inspektorid tihti tõdema, et ohuolukordade lahendamised ja evakuatsiooniõppused on läbi mängitud ideaalolukordades. See tähendab, et arvestatud on hoones viibiva maksimaalse personali arvuga. Aga vaatame reaalsust – öösel on hoones 30 patsienti, kellest kümmekond liikumisvõimetud ja üks hooldustöötaja. Kuidas sellistes tingimustes tagada kiire evakuatsioon?



Väga tihti on ohuolukordade lahendamise plaanidesse sisse kirjutatud: päästemeeskond asub viie, kümne või viieteistkümne minuti kaugusel. Aga need viis kuni viisteist minutit on hooldusalusele elutähtsad. Mõttekoht.



Tihti leiavad inspektorid end olukorrast, kus põhjendatakse tuleohutusnõuete mittetäitmist raha puudusega. Jah, tuleohutusnõuete täitmine võib mõnes olukorras olla kallis, kuid nõuded kehtestatakse selleks, et säiliks kõige hindamatum, inimelu.



Kui aga investeeringud on tehtud, hoone kehtivate tuleohutusnõuetega vastavusse viidud, kuid ikkagi on tuletõkke uksed lahtiselt ning fikseeritud puukiiludega, siis on tegu juba hoolimatusega ning seda eelkõige patsientide suhtes.



Head omanikud, need samad patsiendid on teie sissetulek! Ärge suhtuge teiste eludesse ja enda sissetulekusse nii hoolimatult. Lähedased toovad endale kalli inimese teie juurde teadmises, et temast hoolitakse ja hoolitsetakse, ärge kasutage seda usaldust ära.



