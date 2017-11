Arvamus

JUHTKIRI - Väärtusta kodumaist!

Esmaspäev, 13. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sellist hüüdlauset võib kasutada nii kodumaist toiduainetööstust silmas pidades või rääkides mistahes muust valdkonnast, näiteks haridusest.



Nii, nagu peaks riiklikult motiveerima kodumaiseid tootjaid oma kaupa kohalikus poes müüma, võimaldades neile erinevaid soodustusi, peaks samuti toimima ka hariduse valdkonnas.



Seekordsel tulevikukompassil on noortele tutvustamas edasiõppimise võimalusi kümned ja kümned haridusasutused, nende seas laia erialavaliku poolest tuntud mandri ülikoolid.



Ühelt poolt tundub saarlastele muidugi igati loogiline minna pärast keskhariduse omandamist edasi pealinna või Tartusse. Samalajal on ka meil Kuressaares võimalik omandada teatud erialade puhul just siin kõrgel tasemel spetsialiteet. Nii võib juhtuda, et see, kes on jooksnud pealinna suure õnne järele, naaseb sealt aastate pärast kurva ja rusutuna, sest erialavalikuga pandi mööda või vastupidi.



Enne, kui ruttame kandideerima mõnda mammutõppeasutusse, peaksime ehk mõtlema hoopis sellele, kas kodukohas hariduse omastamine on ikkagi täielikult välistatud?



13. november 2017 Autor: MM Esmaspäev, 13. november 2017.Nii, nagu peaks riiklikult motiveerima kodumaiseid tootjaid oma kaupa kohalikus poes müüma, võimaldades neile erinevaid soodustusi, peaks samuti toimima ka hariduse valdkonnas.Seekordsel tulevikukompassil on noortele tutvustamas edasiõppimise võimalusi kümned ja kümned haridusasutused, nende seas laia erialavaliku poolest tuntud mandri ülikoolid.Ühelt poolt tundub saarlastele muidugi igati loogiline minna pärast keskhariduse omandamist edasi pealinna või Tartusse. Samalajal on ka meil Kuressaares võimalik omandada teatud erialade puhul just siin kõrgel tasemel spetsialiteet. Nii võib juhtuda, et see, kes on jooksnud pealinna suure õnne järele, naaseb sealt aastate pärast kurva ja rusutuna, sest erialavalikuga pandi mööda või vastupidi.Enne, kui ruttame kandideerima mõnda mammutõppeasutusse, peaksime ehk mõtlema hoopis sellele, kas kodukohas hariduse omastamine on ikkagi täielikult välistatud?13. november 2017

Veel artikleid samast teemast »