Arvamus

JUHTKIRI - Kuhu jääb isa?

Laupäev, 11. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kuigi võib tunduda, et emast piisab ju küll, mis sest isast, päris niimoodi see ei ole. Tõepoolest, neid mehi on küll ja veel, kes ei hooli oma järeltulevast põlvest, aga nende kõrval on isad, kes aitavad oma lastel n-ö ellu jääda.



On abiks just siis, kui vaja. Tihti neis olukordades, kus tundub, et seda ei saagi lahendada teistmoodi, kui öeldes mehe sõna. Ehk siis ennast maksma pannes. Ja mitte ainult ainelises plaanis.



Raske on alahinnata isa rolli tänapäeva ühiskonnas. Isa on ju keegi enamat, kes vaid osaleb füüsiliselt lapse saamise protsessis. Kui päris aus olla, siis tegelikult ju niiväga meest vaja polegi, et oleks laps. Teadus liigub edasi hüpetega, ja see on koht, kus emade roll üha kasvab. Aga kuhu jääb siis isa?



Eks ikka sinna, kus ta peaks olema. Olema üks osa tervikust. Perest. Hoolitsema selle eest, et tema lapsel oleks võimalikult täie ette läinud lapsepõlv. Andma edasi oma teadmisi, oskusi, juhendama seal, kus seda on vaja. Ja mitte autot kätte ulatama, vaid andma autosõiduks vajalikud vahendid. Mõtet võib edasi kanda ka mujale.



11. november 2017 Autor: MM Laupäev, 11. november 2017.On abiks just siis, kui vaja. Tihti neis olukordades, kus tundub, et seda ei saagi lahendada teistmoodi, kui öeldes mehe sõna. Ehk siis ennast maksma pannes. Ja mitte ainult ainelises plaanis.Raske on alahinnata isa rolli tänapäeva ühiskonnas. Isa on ju keegi enamat, kes vaid osaleb füüsiliselt lapse saamise protsessis. Kui päris aus olla, siis tegelikult ju niiväga meest vaja polegi, et oleks laps. Teadus liigub edasi hüpetega, ja see on koht, kus emade roll üha kasvab. Aga kuhu jääb siis isa?Eks ikka sinna, kus ta peaks olema. Olema üks osa tervikust. Perest. Hoolitsema selle eest, et tema lapsel oleks võimalikult täie ette läinud lapsepõlv. Andma edasi oma teadmisi, oskusi, juhendama seal, kus seda on vaja. Ja mitte autot kätte ulatama, vaid andma autosõiduks vajalikud vahendid. Mõtet võib edasi kanda ka mujale.11. november 2017

Veel artikleid samast teemast »