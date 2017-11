Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Siit on su rahu ja tasakaal (2.)

Laupäev, 11. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Laupäev, 11. november 2017. Toomas Kümmel. FOTO: erakogu (Algus eilses Meie Maas.) Kuigi Tartu suudab veel oma kohta piirkondliku piirkonnana säilitada, siis maakondlikel keskustel on järjest raskem hoida oma piirkondlike tõmbekeskuste staatust ja mõju.



Selge rühma moodustavad maakonnad, kus SKP kasv oli keskmisest oluliselt kiirem meie vaadeldud perioodi esimesel poolel (1995–2005) ja aeglasem teisel poolel (2005–2015). Sellesse rühma võib liigitada Pärnumaa, Saaremaa ja Ida-Virumaa. Vastupidise arengusuunaga silma paistvad maakonnad on eelkõige Võrumaa ja Järvamaa.



Taolisi rühmitusi võib teha veelgi, kuid kõige kahetsusväärsema rühma moodustavad siiski madala SKP tasemega, majanduse arengult stagneeruvad maakonnad, kuhu liigituvad Hiiumaa, Raplamaa, Valgamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa. Tähelepanuväärne on seegi, et tegemist on nn uute maakondadega.



Hiiumaa oli enne sõda osa Lääne maakonnast, Valgamaa tekkis pärast Eesti ja Läti iseseisvumist ning piirijoone kindlaksmääramist 1920. aastal ajaloolise maakonna poolitamisel kahe riigi vahel. Raplamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa on ennesõjaaegsete ajalooliste maakondade osad ning tekkisid 1960. aastatel pärast nõukogulike haldusreformide jada. Juba teist korda jääb vaid üle tõdeda ruumiliste suhete ja struktuuride püsivust ajas.



Tasakaal on järsult paigast ära läinud



Pärast Eesti iseseisvuse taastamist alustati muidugi nõukogude pärandist või õigemini selle kokkuvarisemisest. Turumajanduse ülesehitamine algas arusaadavalt SKP väga madalatelt tasemetelt.



Harjumaal koos Tallinnaga oli 1995. aastal SKP elaniku kohta kõigest 2739 eurot. Kõige madalam oli see näitaja Jõgevamaal, Võrumaal ja Valgamaal, vastavalt 1009, 1052 ja 1065 eurot elaniku kohta. Harjumaa näitaja ületas seejuures Jõgevamaad 2,71 korda.



Sealtmaalt hakkas suhe Harjumaa ja vaeseima maakonna Jõgevamaa vahel vaikselt suurenema – 2005. aastal oli see suhe 3,02 ja 2010. aastal 3,16.

2010. aastaks oli vaeseimaks maakonnaks langenud Põlvamaa, kuid samal ajal rikkuse erinevus Harjumaaga vähenes ja oli 3,00 korda. Sellele tendentsile on raske seletust leida, kuid ilmselt peitusid põhjused majanduskriisis, mis tabas järelikult kõige enam just enim arenenud Tallinna ja Harjumaad.



Koos majanduskriisist taastumisega kärises aga see lõhe järsult ning 2015. aastaks oli vahe SKP-s ühe elaniku kohta Harjumaal ja Põlvamaal juba 3,39 korda. Seega võib öelda, et viimastel aastatel on hoolimata poliitikute ilukõnedest tasakaalustatud regionaalarengu teemadel see tasakaal hoopis järsult paigast ära läinud.



Eesti regionaalpoliitika tähtsaimas dokumendis „Eesti regionaalarengu strateegia 2005–2015” oli riigi regionaalpoliitika meetmete üldeesmärgi poole liikumise jälgimiseks kasutatud nelja mõõdikut, millest esimesed kaks esimest:

1. Harju maakonna rahvastiku osatähtsus püsib alla 41% Eesti elanikkonnast;

2. Põhja-Eesti sisemajanduse koguprodukti osatähtsuse kasv pidurdub ja püsib alla 70% Eesti SKP-st.



2015. aastal oli Harjumaa osatähtsus Eesti rahvastikust 43,8% ja riigi SKP-st 63,3%. Kui viimasele näitajale liita statistiliselt Põhja-Eesti maakondade rühm, oli see näitaja 2015. aastal 68,9%. Seega võib öelda, et esimene siht jäi täitmata, teine napilt täideti.



Ka teised kättesaadavad dokumendid ja analüüsid näitavad kõik ühte ja sama – regionaalse tasakaalu järjest suuremat disproportsiooni majanduslikus arengus. Näiteks rahandusministeeriumi tellitud ning Praxise ja Centari poolt tehtud perioodi 2007–2013 struktuurivahendite rakendamise mõjuanalüüsis tõdetakse, et eurotoetused on aidanud kaasa maakondade arengule, kuid ei ole toonud kaasa arenguerinevuste vähenemist.



Regionaalpoliitilised meetmed SKP kasvuks ja majandusliku arengu põhise tasakaalustatud regionaalpoliitika võidukäiguks on maailma ja Euroopa praktikast hästi teada ning põhjalikult läbi analüüsitud.



Nendeks on investeeringutele ja ettevõtlusele tehtavad maksusoodustused stagneeruvates ja perifeersetes piirkondades, tugeva tulubaasiga majanduslikult iseseisvad omavalitsused ning võimu detsentraliseerimine. Viimast kahte meedet võib suuresti käsitleda ka koos.



Eestis on kõik vastupidi: piirkondlikud maksuerisused investeeringutele ja ettevõtlusele puuduvad, kohalike omavalitsuste tulubaasil ei ole seost kohalike investeeringute ja ettevõtlusega ning Eesti on Euroopa üks tsentraliseeritumaid riike!



Viimasel ajal räägitud meetmetest võib nimetada kolme ideed, mis kõik küll kaudselt regionaalset tasakaalu mõjutavad. Jutt käib riigiasutuste Tallinnast väljaviimisest ja üle Eesti hajutamisest, munitsipaalkorterite ehitamisest ning tasuta maakondlikust ühistranspordist.



Siinkohal peab lisaks eraldi mainima haldusreformi teist etappi, mis oli kavandatud pärast valdade liitmist ning pidi vaatluse alla võtma kohalike omavalitsuste tulubaasi ja ülesannete valdkonna, samuti majandusliku sõltuvuse vähendamise. Lähemalt sellest aga midagi enam kuulda ei ole. Võib tunduda küünilisena, kuid ilmselt peale mõne kosmeetilise ettepaneku olukorra parandamiseks ühtegi suurt ideed poliitikutel ei ole. Seetõttu ei ole vaja imestada, kui tegelikkus piirdubki nn haldusreformi käigus toimunud valdade liitumisega ja sellele järgneva pika segadusteperioodi klaarimisega.



Koondadagi kõik inimesed Tallinna linnastusse?



Regionaalarengu seaduspärasustest ja ruumilise struktuuri olemusest arusaamine on liialt keeruline, et eeldada tänasel tasemel parteipoliitika adekvaatset asjast arusaamist ja reageerimist. Üksikud kaudsed meetmed suure poliitilise trummipõrina saatel on aga liiga mannetud ja tühised, et olukorda oluliselt muuta.



Kolmest nimetatud kosmeetilisest ideest on riigiasutuste Tallinnast väljaviimise plaan praktiliselt seiskunud – selle kava kehal kasvab juba unustusesammal. Munitsipaalkorterite kava on pigem sotsiaaldemokraatide ja minister Urve Palo läbikaalumata soolo, mis elluviimisel pigem vähendaks regionaalset tasakaalu veelgi.



Keerulisem on tasuta maakondliku transpordiga. Põhiline küsimus on muidugi selles, kas õigus tasuta sõiduks maakonna- ja linnaliinidel on kõigil Eesti elanikel või muutub see taas kohalikuks privileegiks, nagu see on Tallinnas?

Pealinna puhul oli tasuta ühistranspordi kava rajatud tegelikult küünilisele pettusele algusest peale. Arvestus oli selline, et kui tasuta ühistranspordi rakendamisel Tallinnas registreerib end pealinna elanikeregistrisse vähemalt 10 000 inimest, on nende tulumaksulaekumistest saadava summaga kogu ettevõtmine kinni makstud.



Täpselt nii läkski – ja enamgi veel –, kuid samal ajal elavad need inimesed suuresti edasi Harjumaa lähivaldades ja jätavad koduvaldade eelarvetesse panustamata. Teine asi on saarlastele soodustatud praamisõit, kuna siin on tegu geograafilise paratamatusega.



Oleme jõudnud nukra kokkuvõtteni, et praeguste poliitiliste jõudude poolt tegelikku järjekindlat regionaalpoliitikat oodata ei maksa – selleks ei ole nad seniste sammudega andnud mingisugust põhjust. Võib-olla muudab midagi uute suurte omavalitsuste surve, sest muud jõudu olukorra muutmiseks silmapiiril ei paista.



Kuid on ka kolmas võimalus – koondadagi kõik inimesed Tallinna linnastusse ja moodustada ülejäänud Eesti territooriumil rahvuspark üksikute kolletega põllu- ja metsameestele ning turismiettevõtjatele.



Võib-olla on veel meeles, kui Tallinna linnapea Jüri Mõis pidas lollideks neid, kes pole Tallinnasse ära kolinud. Tema surematut ideed edasi arendades võiks Tallinna ehitada ühe hiigelmaja, kuhu kõik Eesti elanikud elama panna. Ning ainsaks ühistranspordiliigiks oleks pealinnas sellisel juhul lift. Pealegi oleks see majanduslikult tohutult efektiivne. Selge rühma moodustavad maakonnad, kus SKP kasv oli keskmisest oluliselt kiirem meie vaadeldud perioodi esimesel poolel (1995–2005) ja aeglasem teisel poolel (2005–2015). Sellesse rühma võib liigitada Pärnumaa, Saaremaa ja Ida-Virumaa. Vastupidise arengusuunaga silma paistvad maakonnad on eelkõige Võrumaa ja Järvamaa.Taolisi rühmitusi võib teha veelgi, kuid kõige kahetsusväärsema rühma moodustavad siiski madala SKP tasemega, majanduse arengult stagneeruvad maakonnad, kuhu liigituvad Hiiumaa, Raplamaa, Valgamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa. Tähelepanuväärne on seegi, et tegemist on nn uute maakondadega.Hiiumaa oli enne sõda osa Lääne maakonnast, Valgamaa tekkis pärast Eesti ja Läti iseseisvumist ning piirijoone kindlaksmääramist 1920. aastal ajaloolise maakonna poolitamisel kahe riigi vahel. Raplamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa on ennesõjaaegsete ajalooliste maakondade osad ning tekkisid 1960. aastatel pärast nõukogulike haldusreformide jada. Juba teist korda jääb vaid üle tõdeda ruumiliste suhete ja struktuuride püsivust ajas.Pärast Eesti iseseisvuse taastamist alustati muidugi nõukogude pärandist või õigemini selle kokkuvarisemisest. Turumajanduse ülesehitamine algas arusaadavalt SKP väga madalatelt tasemetelt.Harjumaal koos Tallinnaga oli 1995. aastal SKP elaniku kohta kõigest 2739 eurot. Kõige madalam oli see näitaja Jõgevamaal, Võrumaal ja Valgamaal, vastavalt 1009, 1052 ja 1065 eurot elaniku kohta. Harjumaa näitaja ületas seejuures Jõgevamaad 2,71 korda.Sealtmaalt hakkas suhe Harjumaa ja vaeseima maakonna Jõgevamaa vahel vaikselt suurenema – 2005. aastal oli see suhe 3,02 ja 2010. aastal 3,16.2010. aastaks oli vaeseimaks maakonnaks langenud Põlvamaa, kuid samal ajal rikkuse erinevus Harjumaaga vähenes ja oli 3,00 korda. Sellele tendentsile on raske seletust leida, kuid ilmselt peitusid põhjused majanduskriisis, mis tabas järelikult kõige enam just enim arenenud Tallinna ja Harjumaad.Koos majanduskriisist taastumisega kärises aga see lõhe järsult ning 2015. aastaks oli vahe SKP-s ühe elaniku kohta Harjumaal ja Põlvamaal juba 3,39 korda. Seega võib öelda, et viimastel aastatel on hoolimata poliitikute ilukõnedest tasakaalustatud regionaalarengu teemadel see tasakaal hoopis järsult paigast ära läinud.Eesti regionaalpoliitika tähtsaimas dokumendis „Eesti regionaalarengu strateegia 2005–2015” oli riigi regionaalpoliitika meetmete üldeesmärgi poole liikumise jälgimiseks kasutatud nelja mõõdikut, millest esimesed kaks esimest:1. Harju maakonna rahvastiku osatähtsus püsib alla 41% Eesti elanikkonnast;2. Põhja-Eesti sisemajanduse koguprodukti osatähtsuse kasv pidurdub ja püsib alla 70% Eesti SKP-st.2015. aastal oli Harjumaa osatähtsus Eesti rahvastikust 43,8% ja riigi SKP-st 63,3%. Kui viimasele näitajale liita statistiliselt Põhja-Eesti maakondade rühm, oli see näitaja 2015. aastal 68,9%. Seega võib öelda, et esimene siht jäi täitmata, teine napilt täideti.Ka teised kättesaadavad dokumendid ja analüüsid näitavad kõik ühte ja sama – regionaalse tasakaalu järjest suuremat disproportsiooni majanduslikus arengus. Näiteks rahandusministeeriumi tellitud ning Praxise ja Centari poolt tehtud perioodi 2007–2013 struktuurivahendite rakendamise mõjuanalüüsis tõdetakse, et eurotoetused on aidanud kaasa maakondade arengule, kuid ei ole toonud kaasa arenguerinevuste vähenemist.Regionaalpoliitilised meetmed SKP kasvuks ja majandusliku arengu põhise tasakaalustatud regionaalpoliitika võidukäiguks on maailma ja Euroopa praktikast hästi teada ning põhjalikult läbi analüüsitud.Nendeks on investeeringutele ja ettevõtlusele tehtavad maksusoodustused stagneeruvates ja perifeersetes piirkondades, tugeva tulubaasiga majanduslikult iseseisvad omavalitsused ning võimu detsentraliseerimine. Viimast kahte meedet võib suuresti käsitleda ka koos.Eestis on kõik vastupidi: piirkondlikud maksuerisused investeeringutele ja ettevõtlusele puuduvad, kohalike omavalitsuste tulubaasil ei ole seost kohalike investeeringute ja ettevõtlusega ning Eesti on Euroopa üks tsentraliseeritumaid riike!Viimasel ajal räägitud meetmetest võib nimetada kolme ideed, mis kõik küll kaudselt regionaalset tasakaalu mõjutavad. Jutt käib riigiasutuste Tallinnast väljaviimisest ja üle Eesti hajutamisest, munitsipaalkorterite ehitamisest ning tasuta maakondlikust ühistranspordist.Siinkohal peab lisaks eraldi mainima haldusreformi teist etappi, mis oli kavandatud pärast valdade liitmist ning pidi vaatluse alla võtma kohalike omavalitsuste tulubaasi ja ülesannete valdkonna, samuti majandusliku sõltuvuse vähendamise. Lähemalt sellest aga midagi enam kuulda ei ole. Võib tunduda küünilisena, kuid ilmselt peale mõne kosmeetilise ettepaneku olukorra parandamiseks ühtegi suurt ideed poliitikutel ei ole. Seetõttu ei ole vaja imestada, kui tegelikkus piirdubki nn haldusreformi käigus toimunud valdade liitumisega ja sellele järgneva pika segadusteperioodi klaarimisega.Regionaalarengu seaduspärasustest ja ruumilise struktuuri olemusest arusaamine on liialt keeruline, et eeldada tänasel tasemel parteipoliitika adekvaatset asjast arusaamist ja reageerimist. Üksikud kaudsed meetmed suure poliitilise trummipõrina saatel on aga liiga mannetud ja tühised, et olukorda oluliselt muuta.Kolmest nimetatud kosmeetilisest ideest on riigiasutuste Tallinnast väljaviimise plaan praktiliselt seiskunud – selle kava kehal kasvab juba unustusesammal. Munitsipaalkorterite kava on pigem sotsiaaldemokraatide ja minister Urve Palo läbikaalumata soolo, mis elluviimisel pigem vähendaks regionaalset tasakaalu veelgi.Keerulisem on tasuta maakondliku transpordiga. Põhiline küsimus on muidugi selles, kas õigus tasuta sõiduks maakonna- ja linnaliinidel on kõigil Eesti elanikel või muutub see taas kohalikuks privileegiks, nagu see on Tallinnas?Pealinna puhul oli tasuta ühistranspordi kava rajatud tegelikult küünilisele pettusele algusest peale. Arvestus oli selline, et kui tasuta ühistranspordi rakendamisel Tallinnas registreerib end pealinna elanikeregistrisse vähemalt 10 000 inimest, on nende tulumaksulaekumistest saadava summaga kogu ettevõtmine kinni makstud.Täpselt nii läkski – ja enamgi veel –, kuid samal ajal elavad need inimesed suuresti edasi Harjumaa lähivaldades ja jätavad koduvaldade eelarvetesse panustamata. Teine asi on saarlastele soodustatud praamisõit, kuna siin on tegu geograafilise paratamatusega.Oleme jõudnud nukra kokkuvõtteni, et praeguste poliitiliste jõudude poolt tegelikku järjekindlat regionaalpoliitikat oodata ei maksa – selleks ei ole nad seniste sammudega andnud mingisugust põhjust. Võib-olla muudab midagi uute suurte omavalitsuste surve, sest muud jõudu olukorra muutmiseks silmapiiril ei paista.Kuid on ka kolmas võimalus – koondadagi kõik inimesed Tallinna linnastusse ja moodustada ülejäänud Eesti territooriumil rahvuspark üksikute kolletega põllu- ja metsameestele ning turismiettevõtjatele.Võib-olla on veel meeles, kui Tallinna linnapea Jüri Mõis pidas lollideks neid, kes pole Tallinnasse ära kolinud. Tema surematut ideed edasi arendades võiks Tallinna ehitada ühe hiigelmaja, kuhu kõik Eesti elanikud elama panna. Ning ainsaks ühistranspordiliigiks oleks pealinnas sellisel juhul lift. Pealegi oleks see majanduslikult tohutult efektiivne.

Veel artikleid samast teemast »