Arvamus

JUHTKIRI - Kadaka juurde tagasi

Reede, 10. november 2017.



Kuigi väga palju ja väga erinevas kontekstis räägitakse ettevõtlikkusest, siis ometi napib neid inimesi, kes tõesti tulevad ja teevad midagi. Päris oma mõtte järgi.



Põhjused, miks seda ei tehta nii tihti kui oodatakse, on väga lihtsad – inimeses ei ole piisavalt ettevõtlikkust või oskusi või siis vahendeid. Muidugi, oskusi saab õppida ja vahendite hankimise jaoks peab olema eraldi nutti. Peamine on ikkagi ettevõtlikkus.



Need noored, kes rajasid õpilasfirma, ettevõtlikkuse puudumise üle kurta ei saa. Tark on alati uurida, mida turg vajab. Täpsemalt, millist laadi teenust turg vajab. Kui see on selge, siis pole muud, kui hakata tegema. Mõtlema, kuidas, mil moel ja mis peamine, kuidas asju toimima panna nii, et ettevõtmine ei sureks soojussurma.



Saaremaa kaubamärk läbi aegade on olnud kadakapuu. Niisiis ei saa midagi liiga valesti minna, kui pöörduda n-ö juurte juurde tagasi. Oli aeg, kus kadakapuust asjad olid enam kui tavalised. Võib-olla tõesti on pendel nüüd liikunud vastassuunda. Seda konkreetsete esemete osas.



