Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Siit on su rahu ja tasakaal

Reede, 10. november 2017.



„Siin oled kasvanud. Tasasel maal. Siit on su rahu ja tasakaal,” kõlas Paul-Eerik Rummo kirjutatud Ruja laulus „Siin oled sündinud”.



Poliitikas, nagu luuleski, on kujunenud oma spetsiifiline keel. Poliitikud kasutavad universaalseid mõisteid, millega on võimalik põhjendada peaaegu iga nende sammu või otsust. Samal ajal puudub taolistel terminitel sisu või annab iga poliitik neile sisu, mis on parajasti kasulik ühe või teise otsuse põhjendamiseks. „Stabiilsus”, „koostöö” või „kaasamine” on sageli täiesti sisutühjad märksõnad, aga poliitiku kohustuslik sõnavara.



Taolise sisutühja mõiste alla tuleb paraku liigitada ka „tasakaalustatud regionaalne areng”. Lähiajal on sellega põhjendatud valdade liitmist, riigiasutuste väljaviimist Tallinnast, tasuta maakondliku ühistranspordi ideed, munitsipaalkorterite ehitamist jne. Kõike seda kavandatakse ikka tasakaalustatud regionaalse arengu nimel!



Kuid milles see tasakaal seisneb, jäetakse lahti seletamata. Vastavalt sellele puudub ka igasugune analüüs, kuidas ühed või teised otsused lõppkokkuvõttes seda tasakaalu mõjutavad. Selliseid ülevaateid ja uuringuid lihtsalt pole, kuna iga ametkond ja poliitik paneb sellesse mõistesse erineva sisu.



SKP



Sisemajanduse koguproduktist (SKP) on rahvusvaheliselt kujunenud peamine näitaja majandusliku arengu taseme mõõtmiseks.



SKP (Gross Domestic Product, GDP) abil (eratarbimine + investeeringud + avaliku sektori (valitsuse) tarbimine + eksport – import) mõõdetud arengutasemeid nimetatakse piirkonna majandusarengut ja rikkust mõõtvaks üldistavaks näitajaks. SKP moodustab mingi riigi või piirkonna territooriumil mingi ajaühiku jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste väärtuste (lisaväärtuse) summa.



Püüdes anda mõistele „tasakaalustatud regionaalne areng” mingitki sisu, oleks vajalik vaadata, kuidas on SKP elaniku kohta Eesti maakondades viimase 20 aasta jooksul muutunud ja milliseid seaduspärasusi sealt välja võib lugeda. Vaata juuresolevat tabelit „SKP – Eesti maakonnad 1995–2015”!



2015. aastal oli SKP elaniku kohta kõige kõrgem loomulikult Tallinnas ja Harjumaal (22 264 eurot elaniku kohta) ja kõige madalam Põlvamaal (6567 eurot elaniku kohta). Saaremaa oli 9148 euroga Eesti maakondade seas tubli keskmik. Põlvamaa näitajat ületas Saaremaa 1,39 korda ja Harjumaast jäi maha 2,43 korda. 2010. aastal olid vastavad suhtarvud 1,95 ja 1,53.



Selle viie aasta jooksul juhtus Saaremaaga midagi ebatavalist, millele saarlastel tuleb otsida seletust. Ainsa maakonnana Eestis aastatel 2010–2015 SKP elaniku kohta siin langes (10,7%)!



Aastatel 1995–2005 kasvas SKP elaniku kohta Saaremaal 4,45 korda. Selle näitajaga oli Saare maakond Harjumaa (4,52 korda) järel teisel kohal ning edestas Võrumaad (4,17) ja Valgamaad (4,14).

Järgmisel perioodil, 2005–2015 oli Saaremaa selle näitajaga (1,46) aga maakondadest Pärnumaa (1,51) järel eelviimane, edestades vaid Hiiumaad (1,35).



20 aastaga, 1995–2015 kasvas SKP elaniku kohta Saaremaal 6,47 korda. Sellega olid saarlased eespool Hiiumaast (4,79), Põlvamaast (5,42), Läänemaast (5,98) ja Raplamaast (6,02). On tähelepanuväärne, et liidriroll ei olegi Harjumaal (8,13), vaid hoopis Viljandimaal, kus SKP elaniku kohta kasvas aastatel 1995–2015 koguni 8,36 korda.



Sealjuures oli Viljandimaal SKP kasv elaniku kohta kõige suurem ka aastatel 2005–2015. Selle näitajaga (2,06) edestas Viljandimaa Järvamaad (1,96), Võrumaad (1,90), Tartumaad ja Jõgevamaad (1,89), Ida-Virumaad (1,84) ning Harjumaad (1,80).



Millisel kohal on Saaremaa oma SKP näitajaga aga kogu maailmas? Kui võtta aluseks IMF-i statistika 2015. aastast, kus SKP elaniku kohta on toodud dollarites, siis paigutuks Saaremaa ühte ritta selliste riikidega nagu Sri Lanka, Mongoolia, Jordaania, Albaania, Indoneesia, Tuneesia, Nauru, Dominikaani Vabariik, Namiibia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Ecuador, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Kosovo ning Svaasimaa.



Rikkus koondub pealinna piirkonda



Teine juuresolev tabel – „Rahvaarv ja osatähtsus riigi SKP-s (%)” – loob teatud pildi majanduslikust arengust Eesti maakondades.

Omaette fenomen on kahtlemata Tallinna linnastu koos Harjumaa kaugema tagamaaga. Selle kõrval tuleb välja tuua kaks kiirema majandusarengu ja rikkuse kasvuga maakonda – Tartumaa ja Viljandimaa.



Tartu on Eestis suuruselt teine oluline keskus, mille tagamaa on oma maakonnast oluliselt suurem. Isegi SKP maakondlikud näitajad tõestavad kaudselt, kui püsivad on asustusel põhinevad ruumilised struktuurid ajas.



Kui silmapaistev geograaf Edgar Kant uuris 1920. aastate lõpul ja 1930. aastate algul Eesti asustusstruktuuri ruumilist pilti, tõi ta välja kolm hierarhilist struktuuri – pealinna piirkond, regionaalse keskuse Tartu piirkond ja piirkondlike ehk maakondlike keskuste piirkonnad.



Tolleks ajaks välja kujunenud Eesti asustuspildis ei ole tänaseks midagi suurt muutunud, kui välja arvata pika aja jooksul kestnud ning järjest hoogustuv inimeste ja rikkuse kontsentratsioon pealinna piirkonda.



