Arvamus

JUHTKIRI - Loodusega rallima

Neljapäev, 09. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tundub, et Saaremaa ei pääse kuidagi rallist. Olgugi et eelmised korraldajad ütlesid tegemisest lahti, tundub, et Saaremaa ja ralli on justkui kokku laulatatud.



Kui uskuda Saaremaa vallavanema sõnu. Üks ei ole võimalik ilma teiseta. Mis tekitab küsimuse, kuidas Saaremaa üleüldse ellu jäi ilma rallita neil vanadel-vanadel aegadel, mil rallist polnud kuuldudki. Mil autosid polnud olemas.



Ilmselt on see mõnele hea uudis, teistele aga halb. Hea muidugi neile, kellele meeldib raja ääres näppu visata, elada kaasa kiiretele-võimsatele masinatele, täpsemalt neile, kes seal sees. Halb neile, kes lootsid, et ehk Saaremaa pääseb sellest nuhtlusest, mis ilmselt on kaela saadud kõikide nende arvukate pattude pärast, mida saarlased viikingiajal ja enne seda korda saatsid.



Samas on väga huvitav mõttekäik ka see, et saarlased on osake loodusseadusest. Kui nii, siis võiks kõik Saaremaa elanikud looduskaitse alla võtta, maksta neile valuraha selle eest, et nad kenasti ja rahulolevalt elaksid üle sisserändavad rallifännid. Vaat see oleks kooskõla.



9. november 2017 Autor: MM Neljapäev, 09. november 2017.Kui uskuda Saaremaa vallavanema sõnu. Üks ei ole võimalik ilma teiseta. Mis tekitab küsimuse, kuidas Saaremaa üleüldse ellu jäi ilma rallita neil vanadel-vanadel aegadel, mil rallist polnud kuuldudki. Mil autosid polnud olemas.Ilmselt on see mõnele hea uudis, teistele aga halb. Hea muidugi neile, kellele meeldib raja ääres näppu visata, elada kaasa kiiretele-võimsatele masinatele, täpsemalt neile, kes seal sees. Halb neile, kes lootsid, et ehk Saaremaa pääseb sellest nuhtlusest, mis ilmselt on kaela saadud kõikide nende arvukate pattude pärast, mida saarlased viikingiajal ja enne seda korda saatsid.Samas on väga huvitav mõttekäik ka see, et saarlased on osake loodusseadusest. Kui nii, siis võiks kõik Saaremaa elanikud looduskaitse alla võtta, maksta neile valuraha selle eest, et nad kenasti ja rahulolevalt elaksid üle sisserändavad rallifännid. Vaat see oleks kooskõla.9. november 2017

Veel artikleid samast teemast »