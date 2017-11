Arvamus

JUHTKIRI - Koletis inimese nahas

Kolmapäev, 08. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Inimesed. Inimesed, kes kannavad maske. Iga päev, iga tund. Kes nad on? Mida nad teevad? Mis on nende elu eesmärk? Kas neil seda üldse on? Kas nad on head, kas nad on halvad? Mis määrab halbuse-headuse? Mis on see, mis teeb inimesest inimese?



Vastused on väga lihtsad. Hoolimine. Armastamine. Nõrgemate eest hoolt kandmine. See on positiivne pool. Paraku on ka negatiivne. Inimest defineerib ka julmus ja õelus. Neid kaht ei esine loomariigis, ainult inimene on õel ja julm.

Visata minema elu, visata minema loomake, kes sind usaldab? Miks selline inimene üldse olemas on? Kes lubas? Kes lubas tal olemas olla?



Kui selle inimese, kes looma niimoodi hukkas, kutsikas saab viga, siis ainus loogiline tee on eutanaasia? Muidugi, sest ta sai ju viga! Tal on sisemised vigastused…



Tapmine on tapmine. Mille poolest erineb looma, kodulooma, lemmiklooma tapmine inimese tapmisest? Inimene on kuidagi ülem? On või? Ausalt või? See, et inimene on toiduahela kuningas, ei tee temast ülimuslikku olendit. Kes võib oma suva järgi tappa looma, kes teda usaldab.



8. november 2017 Autor: MM Kolmapäev, 08. november 2017.Vastused on väga lihtsad. Hoolimine. Armastamine. Nõrgemate eest hoolt kandmine. See on positiivne pool. Paraku on ka negatiivne. Inimest defineerib ka julmus ja õelus. Neid kaht ei esine loomariigis, ainult inimene on õel ja julm.Visata minema elu, visata minema loomake, kes sind usaldab? Miks selline inimene üldse olemas on? Kes lubas? Kes lubas tal olemas olla?Kui selle inimese, kes looma niimoodi hukkas, kutsikas saab viga, siis ainus loogiline tee on eutanaasia? Muidugi, sest ta sai ju viga! Tal on sisemised vigastused…Tapmine on tapmine. Mille poolest erineb looma, kodulooma, lemmiklooma tapmine inimese tapmisest? Inimene on kuidagi ülem? On või? Ausalt või? See, et inimene on toiduahela kuningas, ei tee temast ülimuslikku olendit. Kes võib oma suva järgi tappa looma, kes teda usaldab.8. november 2017

Veel artikleid samast teemast »