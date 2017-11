Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Kas sellist riiki…?

Kolmapäev, 08. november 2017.



Toivo Vaik. FOTO: erakogu Rahvasuus on käibel fraas „Kas sellist riiki me tahtsimegi?". Küsimus tõstatub enamasti siis, kui tekib põhjus mingiks rahulolematuseks.



Jah, oma riiki me ihkasime tõepoolest pikalt, koguni aastakümneid. Selle nimel on väga paljud kannatanud ja pisaraid valanud. Oma riik tuligi, kuid loodetud ideaalmaailm mitte. Üha rohkem tekkis pettunuid, kes loo alguses toodud küsimust üha enam kordasid.



Kas sellist valitsust…?



Mina selle teema juures aga riiki ei puudutaks. Oma riigist paremat varianti ilmselgelt ju pole. Teame, mis toimub Kataloonias, kus täiesti euroopaliku ja demokraatliku riigi sülelusest soovitakse samuti eralduda, et täita unistus oma riigist. Iseasi muidugi, kas katalaanide puhul see tõesti otstarbekas on.

Mina küsiksin hoopis niimoodi: kas sellist valitsust me tahtsimegi? Ja seda iga kord, kui ametisse saab uus valitsus või valitsus ei saa hakkama riigi toimimiseks vajalike asjade korraldamisega. Küsin seda ka praeguse valitsuse toimetamisi jälgides.



Eelmiste riigikogu valimiste võitja Reformierakonna seljataguse tegid toonased liitlased saepuruseks ja mängisid kauaaegse võimupartei auti. Täiesti igapäevane poliitiline liivakastimäng, sest kõige rohkem reedetakse oma kaasvõitlejaid just poliitikas. Tavaliselt käib maailma demokraatlikes riikides asi nii, et ülejäänud poliitilised jõud aktsepteerivad võitjat, sest selline on olnud rahva tahe, ja võitjale jääb ka valitsuskoalitsiooni moodustamise õigus. Tõsi, mitte küll alati.



Ehkki olen oma küsimust valitsuse sobivuse kohta saanud küsida iga koalitsiooni ajal, teen seda praeguses olukorras üha sagedamini. Mis siis meie riigis toimub?



Raha ei jätku



Rahal on üks teatud omadus – olgu seda palju tahes, ikka jääb puudu. Mind panevad mõtlema olukorrad, kus teatud raskete haiguste puhul leiab riik, et ei kompenseeri ravi. Inimene on olnud kogu elu tubli maksumaksja, kuid hätta sattudes sirutagu aga käsi välja ja lootku heade inimeste annetustele... Või andku alla ja lõpetagu maine teekond.



Just hiljaaegu oli üks häbiväärne juhtum – väikese Annabeli ravist keelduti, kuigi arstide lootused olid suured. Rahva üllast käitumist näitas aga see, et pelgalt paari ööpäevaga koguti annetustega summa, mis ületas mitmekordselt vajamineva ning kogutud rahast saavad tulevikus abi veel mõned hädalised.

Rahvas andis selgelt mõista, et ei ole rahul seadusandja ega haigekassa tegevusega. Aga kes on Eestis põhiseaduse järgi kõrgeima võimu kandja? Seda peaks ju teadma iga koolipoisski, kes on viitsinud käia ühiskonnaõpetuse tundides.

Meie riigis ei ole kurjategijatel enam pikka aega tarvis karta surmanuhtlust. Äärmisel juhul saab selle ära teeninud kurjam elu lõpuni sooja toa, järelevalve, riided ja toidu.

Omamoodi surmanuhtlus on meil aga kehtestatud vähihaigetele – sellega, et neile ei võimaldata raviraha. Riigiisade põhjendused on olnud alati seotud mingite seadusesätetega. Lausa hirmutav mõelda, et sellist karistust kohaldatakse isegi lastele! Siinkohal küsingi taas: kas sellist valitsust me tahtsimegi?

Mina olen iga sellise juhtumi puhul teinud väikese annetuse, sest kohutav ju mõelda, kui samasugune mure oma peresse tuleks. Riigikogulastele, kellest enamik on kellegi vanemad või vanavanemad, annaks aga ühe soovituse: minge koju või oma laste peredele külla ja mõelge korraks, kui keegi teie enda armsatest taolisse olukorda satub! Kas te ütlete hädas olijale, et mina olen küll üks seaduseandjatest, aga vaata, minu tehtud seaduse tõttu pole sul õigust elada?!



Kas paneb mõtlema?

Peagi saabub jõuluootuse aeg ja just siis hakatakse rõhuma inimeste heatahtlikkusele. Algab ka „riiklik” kerjamine, et osta haiglatele mõnd kallist aparaati. Olen varem sellekski otstarbeks annetusi teinud, kuid nüüd enam ei tee! Kallis RIIK, sinu ülesanne on ju leida maksumaksjate poolt nuumatud riigieelarvest need summad, et haiglad saaksid endale soetada kaasaegset tehnikat. Mina toetan aga jätkuvalt neid inimesi, keda riik on hüljanud ja oma murega üksi jätnud.

Eriti masendav on saada meedia vahendusel teada juhtumitest, kus erafirmad on aastaid sadade tuhandete kaupa haigekassalt raha välja petnud ja mitte keegi pole kõssanudki! Kui meil poleks „Pealtnägijat” või „Kuuuurijat”, siis lähekski kõik nii edasi, nagu vanasti mõisa köiega.

Hiljutine uudis, et valitsus on pannud eelarveaukude katmiseks seadusi rikkudes huugama kosmilise summa haigekassa ja töötukassa raha, paneb taas küsima: kas sellist valitsust me tahtsimegi?



Muteerunud erakonnad



Maailmavaateid Eesti Vabariigi suures poliitikas enam ei ole. Valimiste järel hakkab lugema see, kas on võimalus saada pumba juurde ja kas endale ka midagi pudeneb. Kas või tulus amet, kus mitte tühjagi teha pole.

IRL tegi Tallinna linnavalitsuse ees enne valimisi küll korruptsioonitõrjet, ent esimesel võimalusel otsustas oma põhimõtted hüljata, kui ühele tema liikmele soe ametikoht tehti. Ka rohelised räägivad nüüd Reidi teest hoopis pehmemas keeles. Tagatipuks toodi pealinna keskerakondlikuks abilinnapeaks IRL-i ridades Tartu linnapeaks pürginud mees! Abilinnapeasid saab tänapäeval turult osta!

Vaadates olukorda Saaremaa vallas, siis esialgu tundub, et õnneks me veel nii „kaugele” arenenud pole. Siin võib esialgu edasi valimas käia, sest võitja austamine on veel kombeks.



