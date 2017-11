Arvamus

JUHTKIRI - Palju autosid ühe peale

Teisipäev, 07. november 2017.



Ametiautode olemasolu põhjustab tihtilugu poleemikat. Ametisse sõidavad peaaegu kõik, kes töötavad. Igal hommikul, päeval või õhtul. Olenevalt tööajast. Aga mõnel, näe, on ametiauto, teine peab vaatama, kuidas ise saab. Ebaõiglus? Nii ja naa.



Mõni ametikoht lihtsalt on teisema kõlaga kui kolmas, ja olenevalt sellest, millisel viisil seda kõlada lasta, niimoodi ka antakse. Mõne töö puhul ei saa kuidagi ilma ametiautota, sest töö iseloom on selline. Aga kui kaubaks oled vaid sina ise? Sina ja su teadmised ja kõik see väärikus, mida sinu ametikohale omistatakse?



Kuidagi traditsiooniliseks on kujunenud, et ametisoleval vallavanemal on oma ametiauto, mida ta kasutab. Väärikas ju? Niimoodi saab ta kõik oma sõidud tehtud, ikka selleks, et ajada valla asju. Ainult mõni neist kasutas oma autot ametisõitudeks…



Nüüd on vallavanemat ainult üks. Aga autosid päris mitme jagu. Siiski on need vajalikud valla toimimiseks, sest kui tsentrum asub linnas, siis maalt tuleb ju ikka kuidagi keskusesse saada. Sest amet vajab ajamist. Ja vald toimetamist.



