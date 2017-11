Arvamus

Ikka ID-paanika

Teisipäev, 07. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Jüri Pino, kirjamees Teisipäev, 07. november 2017. Jüri Pino. FOTO: erakogu Ei saa jätta praalimata. Isegi minusugusel turakal, keda võiks nimetada IT-ioodiks, õnnestus üle interneeduse ID-kaart ära uuendada. Lugupeetud perepea, kelle tuhvli all elatakse, oma samuti.



Umbes 20 minutit võttis kogu protsess. Paar korda saatis masin muidugi puu taha, aga meenutades üht kunagi nähtud ennesõjaaegset pealkirja mingis ajalehes – „Setu on kangekaelne” –, ei jäetud jonni ja, naksti!, valmis saigi.



Ei puutu üldse asjasse, aga selle pealkirja taha oli joonistatud vahva pilt kah. Sihuke labidataolise sassis habemega taat, furaška peas, tsetvertnoi teadagi millega suul, väits peos püsti, sibulkuplid taustal. Oot, kus on see koht, kuhu saab eelarvamuste ja ahistamiste peale kaevata – kohe kitun! Kõik kitun ära!



Asja manu tagasi minnes – ei söönu näljast mõista, kogu ikkagi tekkinud paanika kummalise ja kahtlase sõna „sertifikaadid” ümber jääb seega väheke mõistetamatuks. Umbes: inimesed, mis te tõmblete? Nagu keegi õelam märkis: tundub, et paljud neist, kes tormasid ausaid võmme tülitama oma ID-kaartidega, tõenäoliselt ei teagi, kuidas seda saab juhtme otsas tarvitada, koodid niikuinii pähe õppimata ja kadunud ka.

No tõesti.



Anekdoot vanamutist



Võib-olla mõnele inimesele meeldib sabades seista ja kui neid pole, siis tekitada. On ju mingi anekdoot vanamutist, kes läheb panka – sabasid pole, tellerid vahivad näljase koera silmadega, sest neil on selgelt igav – ja mõtleb: pagan... lähen siis postkontorisse, ehk saab seal skandaalitseda.



Jah, palju me ikka sel interneeduse ajastul inimestega trehvame. Vähemaks jääb isegi kohti, kus seda juhtuda võiks. Kui arutada, mis vahe on eelmisel riigikorral ja praegusel, siis, tõepoolest, järjekordi pole enam. Peaaegu üldse. Kõik saab tasakesi kodus ära toimetada, lase aga hiirel libiseda ja näppudel klaveril lennata – õue pole vaja minnagi. Täielik eraklus, millel omad võlud, aga vahel hakkab imelik ka. Kui kas või meenutada, kui palju on omal ajal sabades seistud.



Ui, jummal! Kogu see eelmine riiklik moodustis sabadest ju koosneski. Poes, postkontoris, üldiselt igal pool... Mõnes oldi märkamatult, näiteks telefonisabas – mu mäletamist mööda mu ema, ehkki NLKP liige ja rajooni häälekandja tähtis korrespondent, ootas telefoni vist kaheksa (?) aastat. Olevat veel kauemgi läinud. Praegu keegi ei usu.



Korterijärjekorrad niikuinii. Siis olid veel autoostuloa järjekorrad, kindlasti veel ja veel midagi, mis praegu kas meelde ei tule või pole kunagi teadnudki. Õnneks lõppes ju kogu see jama ära. Jah. Praegu keegi ei usu – see teadmine on sama palju väärt kui lood tritseeratopside toitmisest hiidsõnajalgadega kauges lapsepõlves.



Võib-olla tõesti siis mõnda tabas nostalgia. Teet Kallas oma vahvas raamatus „Kes tõttab öisele rongile” laseb följetonist Paavo Pistal luua teose iga sorti järjekordade kiituseks. Et kuidas kohtub huvitavate inimestega, saab tutvusi – oeh, sõna „tutvus” tuleks vist kah noorukitele lahti seletada, aga ruumist jääb puudu – tutvustele pannakse nimed, kõikse meeldejäävam tsitaat on: „Sukkpüks osutus naisterahvaks ja kõik käis kuidagi iseenesest.”



Ehk. Võib-olla oleks olnud mõistlik mitte hõigata uudistes, et teie ID-kaartidega on mingi jama lahti. Paanikat tekitada on lihtsam kui arvatakse.



Soomlaste eeskuju



Võib-olla olnuks mõistlik võtta jama ette nii, nagu kunagi enne Talvesõda soomlased mobilisatsiooni tegid. Seeasemel, et kleepida prantslaste kombel linnad kuulutusi täis, võttis kohalik konstaabel jalgratas-tüüpi ametisõiduki ja hakkas mehi läbi sõitma. Eks konstaablile pakutud kohvi ja perepoeg pages võssa, sest no ei mäletanud, kuidas viimaselt simmanilt kojugi jõudis.



Paari tunni pärast, kui jutukera oli veerema pääsenud, jõudis siis konstaabel asjani ka, et Peltoniemi ja tema poeg võiks ehk nii ülehomse paiku vallamaja poole samme seadma hakata, naabripoisid seal tahtvat tükki Soomemaast endale.



Meil võinuks see käia moodsal moel siis – et kui topid kaarti, tuleb väike teade, et ega tahaks sealt www.id.ee leheküljelt läbi astuda, seal ehk oleks natuke asjagi teha. Loomulikult tekkinuks ikka väike paanika... aga võib-olla mitte nii hull.



Võib-olla. Nagu öeldud, üks mees on IT-ioot ega ole suurem asi nõuandja ses küsimuses. Heh, kui paar aastat tagasi kaardi tegevusaeg lihtsalt otsa sai, siis mindi uut taotlema ainult sellepärast, et panga koodikaart oli lootusetult ära kulunud ja mittekehtiva dokumendiga uut ei antud. Umbes 20 minutit võttis kogu protsess. Paar korda saatis masin muidugi puu taha, aga meenutades üht kunagi nähtud ennesõjaaegset pealkirja mingis ajalehes – „Setu on kangekaelne” –, ei jäetud jonni ja, naksti!, valmis saigi.Ei puutu üldse asjasse, aga selle pealkirja taha oli joonistatud vahva pilt kah. Sihuke labidataolise sassis habemega taat, furaška peas, tsetvertnoi teadagi millega suul, väits peos püsti, sibulkuplid taustal. Oot, kus on see koht, kuhu saab eelarvamuste ja ahistamiste peale kaevata – kohe kitun! Kõik kitun ära!Asja manu tagasi minnes – ei söönu näljast mõista, kogu ikkagi tekkinud paanika kummalise ja kahtlase sõna „sertifikaadid” ümber jääb seega väheke mõistetamatuks. Umbes: inimesed, mis te tõmblete? Nagu keegi õelam märkis: tundub, et paljud neist, kes tormasid ausaid võmme tülitama oma ID-kaartidega, tõenäoliselt ei teagi, kuidas seda saab juhtme otsas tarvitada, koodid niikuinii pähe õppimata ja kadunud ka.No tõesti.Võib-olla mõnele inimesele meeldib sabades seista ja kui neid pole, siis tekitada. On ju mingi anekdoot vanamutist, kes läheb panka – sabasid pole, tellerid vahivad näljase koera silmadega, sest neil on selgelt igav – ja mõtleb: pagan... lähen siis postkontorisse, ehk saab seal skandaalitseda.Jah, palju me ikka sel interneeduse ajastul inimestega trehvame. Vähemaks jääb isegi kohti, kus seda juhtuda võiks. Kui arutada, mis vahe on eelmisel riigikorral ja praegusel, siis, tõepoolest, järjekordi pole enam. Peaaegu üldse. Kõik saab tasakesi kodus ära toimetada, lase aga hiirel libiseda ja näppudel klaveril lennata – õue pole vaja minnagi. Täielik eraklus, millel omad võlud, aga vahel hakkab imelik ka. Kui kas või meenutada, kui palju on omal ajal sabades seistud.Ui, jummal! Kogu see eelmine riiklik moodustis sabadest ju koosneski. Poes, postkontoris, üldiselt igal pool... Mõnes oldi märkamatult, näiteks telefonisabas – mu mäletamist mööda mu ema, ehkki NLKP liige ja rajooni häälekandja tähtis korrespondent, ootas telefoni vist kaheksa (?) aastat. Olevat veel kauemgi läinud. Praegu keegi ei usu.Korterijärjekorrad niikuinii. Siis olid veel autoostuloa järjekorrad, kindlasti veel ja veel midagi, mis praegu kas meelde ei tule või pole kunagi teadnudki. Õnneks lõppes ju kogu see jama ära. Jah. Praegu keegi ei usu – see teadmine on sama palju väärt kui lood tritseeratopside toitmisest hiidsõnajalgadega kauges lapsepõlves.Võib-olla tõesti siis mõnda tabas nostalgia. Teet Kallas oma vahvas raamatus „Kes tõttab öisele rongile” laseb följetonist Paavo Pistal luua teose iga sorti järjekordade kiituseks. Et kuidas kohtub huvitavate inimestega, saab tutvusi – oeh, sõna „tutvus” tuleks vist kah noorukitele lahti seletada, aga ruumist jääb puudu – tutvustele pannakse nimed, kõikse meeldejäävam tsitaat on: „Sukkpüks osutus naisterahvaks ja kõik käis kuidagi iseenesest.”Ehk. Võib-olla oleks olnud mõistlik mitte hõigata uudistes, et teie ID-kaartidega on mingi jama lahti. Paanikat tekitada on lihtsam kui arvatakse.Võib-olla olnuks mõistlik võtta jama ette nii, nagu kunagi enne Talvesõda soomlased mobilisatsiooni tegid. Seeasemel, et kleepida prantslaste kombel linnad kuulutusi täis, võttis kohalik konstaabel jalgratas-tüüpi ametisõiduki ja hakkas mehi läbi sõitma. Eks konstaablile pakutud kohvi ja perepoeg pages võssa, sest no ei mäletanud, kuidas viimaselt simmanilt kojugi jõudis.Paari tunni pärast, kui jutukera oli veerema pääsenud, jõudis siis konstaabel asjani ka, et Peltoniemi ja tema poeg võiks ehk nii ülehomse paiku vallamaja poole samme seadma hakata, naabripoisid seal tahtvat tükki Soomemaast endale.Meil võinuks see käia moodsal moel siis – et kui topid kaarti, tuleb väike teade, et ega tahaks sealt www.id.ee leheküljelt läbi astuda, seal ehk oleks natuke asjagi teha. Loomulikult tekkinuks ikka väike paanika... aga võib-olla mitte nii hull.Võib-olla. Nagu öeldud, üks mees on IT-ioot ega ole suurem asi nõuandja ses küsimuses. Heh, kui paar aastat tagasi kaardi tegevusaeg lihtsalt otsa sai, siis mindi uut taotlema ainult sellepärast, et panga koodikaart oli lootusetult ära kulunud ja mittekehtiva dokumendiga uut ei antud.

Veel artikleid samast teemast »