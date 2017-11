Arvamus

MÕTE: Keda kõnetab SSOR 100? (1)

Teisipäev, 07. november 2017.



Lugejad jaotuvad siin tõenäoliselt kaheks – ühed on need, kes teavad täpselt, mida pealkirjas toodud lühend tähendab ja teised kratsivad ilmselt kukalt, mis asi see veel on.



Võib arvata, et kõik need, kel on vähemalt 40 aastat turjal, teavad, mis tänasel kuupäeval Nõukogude Eestis toimus. Need olid rahvakeeli “revolvripühad”, millega tähistati SSOR-i ehk Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva.



Mõni võib ju küsida, et miks 7. novembril oktoobripühi peeti.

Asi on selles, et 1918. aastal mindi nii Venemaal kui Eestis Juliuse kalendrilt üle Gregoriuse kalendrile, kus kõik tähtpäevad 13 päeva edasi lükkusid. Nii oli ka Lenini kavandatud bolševistliku revolutsiooniga Peterburis, mis toimus tegelikult 25. oktoobril vana kalendri järgi.



Juba lasteaiast peale teadsid kõik nõukogude inimesed, kui tähtis see aastapäev on. Selle järgi nimetati vabrikuid ja kolhoose, vermiti rublaseid münte jne. Praeguses Kuressaares, aga tolleaegses Kingissepas kandis ainus kino samuti nimetust Oktoober. Tavainimest puudutas see kommunistlik propaganda ainult niipalju, et revolvripühade aegu anti kaks vaba päeva järjest.



Vaba päev tähendas seda, et töökollektiivide inimesed aeti kohustuslikus korras rajoonikeskusesse miitingule, kus kuulati tolleaegsete võimukandjate kõnesid. Osavamatel õnnestus sellest ajupesust ära viilida ja neile olid need päevad tõesti vabad.



Aga keda kõnetavad revolvripühad tänases Eestis? Vaevalt selliseid inimesi palju leidub, kes Leniniga siiani solidaarsed on, aga mine võta kinni. Pigem tuntakse nostalgiat – näiteks 1987. aastal oli 7. november vaba päev ja poes sai apelsinisabas seista, 2017. aastal tuleb täna tööle minna ja apelsini saab ka õhtul töölt koju tulles osta.



