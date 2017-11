Arvamus

JUHTKIRI - Õhinapõhised tegutsejad

Esmaspäev, 06. november 2017.



Kui arvata kokku kõik need öö- ja päevatunnid, mis Kuressaare ametikool kulutas oma 95. sünnipäeva tähistamiseks, siis võiks asutuse töö- ja puhkeaja seaduse rikkumise eest vastutusele võtta.



Kooli direktor Neeme Rand ei salga, et tööd ja vaeva nähti mehe moodi, aga keegi ei küsinud, miks seda vaja on. Direktor kasutas kogu ettevõtmise iseloomustamiseks toredat väljendit – me olime kõik õhinapõhised.



Tore, et noored oma kooliteed käies saavad osa millestki sellisest, mida ei tehta raha ja kuulsuse pärast, vaid koolis on lihtsalt tore ja seda toredust tahetakse ka teistega jagada.



Võib arvata, et Saaremaal on väga palju peresid, keda meie ametikool on mingit pidi puudutanud. Kes on seal õppinud, kes õpetanud ja igaüks teab kedagi, kes teab kedagi, kes on selle kooliga seotud olnud.



Tore, kui osatakse õpetada ja tore, kui osatakse sünnipäevaks rahvast kokku kutsuda. Vahva mainekujundus mõlemat pidi. Nüüd jääb üle oodata, millise suure pauguga tullakse välja viie aasta pärast, oma 100. sünnipäeval.



