Arvamus

JUHTKIRI - Viga süsteemis

Laupäev, 04. november 2017.



Kui tulid ID-kaardid, räägiti pikalt ja põhjalikult selle vajadusest. Ometi ei läinud kaarti kuskil mujal tarvis kui vaid piirikontrollis Euroopa riikide vahel. Või kui pidid müüjale tõestama, et kuigi näed välja kui ilmsüütu lapsuke, oled endiselt 40 aastat vana ja võid osta, mida tahad.



Hulk aega läks mööda, enne kui ID-kaart seoti digiallkirja andmisega. Enne igapäevast kasutamist.



Nüüd on paljudel inimestel kaart rivist väljas, kuna ei ole turvaline. Kõigepealt öeldi inimestele, et olete ise lollid, miks te telefoni ei kasuta samaks otstarbeks? Uudis – kõikidel ei ole sellist telefoni.



Siis öeldi, et kõikidel ja kohe on vaja uuendada. Aga ei ole – ainult neil, kes kasutavad ID-kaarti iga päev identimise vahendina. See oleks ära hoidnud kenakese segaduse vanemate inimeste hulgas, kes pole kaarti niimoodi kunagi kasutanud ja ilmselt ei kasutagi.



Loodetavasti laheneb olukord, kiiremalt kui võimalik. Sest kui teed midagi valesti, püüa seda parandada, mitte ära tänita ega ütle, et ise loll. Paanikat juba kotti ei pane ja kotisuud kinni ei nööbi.



