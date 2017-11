Arvamus

JUHTKIRI - Õnnelik õnnetus

Reede, 03. november 2017.



Otsustamise kiirus määrab tihti reaktsiooni kiiruse. Enne seda aga on olukorra analüüs, mis peaks igal autojuhil olema pea instinktiivne. Tasandil, kus see, mida teha, on selge sekundi murdosa jooksul.



Puhas õnn, et kohas, kus buss kraavi sõitis, ei olnud tehtud suurt kraavi, õnn, et ka suuri tugevaid puid ei olnud tee ääres, õnn, et ei juhtunud midagi liiga drastilist. Kindlasti oli ka see puhas õnn, et buss jäi ratastele ning inimestel suuri vigastusi ei olnud. Õnn, et bussijuht ei kaotanud pead…



Ikka on nii, et kes teeb, sel juhtub. Enamasti ikka siis, kui seda ei oota. Õnnetus ei tule karjudes ja kätega vehkides. Tavaliselt. Niimoodi ei oleks osanud vahest keegi bussis sõitjatest arvata, et vahetult enne sadamat tuleb neil üle elada õnnelikku sorti õnnetus.



Ehk teevad kõik asjaosalised sellest omad järeldused ning liigitavad õnnetuse kogemuste hulka, mida on hea teinekord lõkke ääres või kamina ees sõpradele-tuttavatele pajatada. Praegu on võib-olla selleks liiga vara, aga kindlasti on see selline lugu, mis on jutustamist väärt.



