Arvamus

KIRJAKAST: Valla juhid väärivad veel suuremat palka!

Reede, 03. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Lugesin kolmapäevasest Meie Maast hämmastusega artiklit “Vallajuhtide üüratud palgad tekitavad saarlastes tuska”.



Miks hämmastusega? Sellepärast, et pole harjunud tänapäeva ajakirjanduse vabadusega k õ i k e lugejaile avaldada. Ka ebasobivat, mida ütleksin just selle loo kohta.



Kõigepealt vastulauseks: 3800 eurot ei ole üüratu kuupalk vallavanem Madis Kallasele ja volikogu esimehele Tiiu Arole. Mõelgem, milline on nende vastutus! See paneb hoopis mõtlema sellele, et 3800 eurot on hoopis väike töötasu.

Artiklis on toodud ka palgavõrdlus Eesti lõikes. Presidendi, peaministri, riigikogu esimehe, Tallinna linnapea ja linnavolikogu esimehe palk on 5288,40 eurot.



Andke andeks, aga... ka see on väike palk. Selle summa peaks korrutama kahega – siis saaksime väärika palga nii väärikatele töötajatele!

Ja ega ka riigikogu liikmegi palk ole suur – nad vääriksid vähemalt 5000 eurot kuus.



Võrdlesin Madis Kallasele ja Tiiu Arole soovitud 3800-eurost palka Tartu linnapea töötasuga. Tartu linnapea saab 500 eurot vähem. Küllaltki arusaadav. Mõelgem Kallase ja Aro tööpiirkonnale! Võrrelgem Saaremaad ja Tartut, probleemide kontsentratsiooni, vastutust! Pangem need kaalukausile!



Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees võiksid saada palka 5000 eurot kuus, nagu soovitasin riigikogu liikmetelegi. Mõelgem selle üle tõsimeelselt – 5000 eurot ei ole üüratu palk.



Kui keegi saab paremat palka, siis tekib kohe kadedus. Aga uskuge, see on ainult mõnede saarlaste kadedus. Ma ei mäleta paljude kümnendite jooksul, et keegi saarlastest oleks avalikult ajalehe kaudu oma kadedust väljendanud. Mis on mõnede saarlastega nüüd juhtunud?



Kohati tundub elu ülimalt kena, inimesed annetavad üha rohkem heategevuseks jne. Aga siis äkki see uudis Meie Maa 3. leheküljel... Miks küll avaldati selle juures veel ka Kallase ja Aro fotod?



Enda Naaber, kuressaarlane Autor: MM Reede, 03. november 2017.Miks hämmastusega? Sellepärast, et pole harjunud tänapäeva ajakirjanduse vabadusega k õ i k e lugejaile avaldada. Ka ebasobivat, mida ütleksin just selle loo kohta.Kõigepealt vastulauseks: 3800 eurot ei ole üüratu kuupalk vallavanem Madis Kallasele ja volikogu esimehele Tiiu Arole. Mõelgem, milline on nende vastutus! See paneb hoopis mõtlema sellele, et 3800 eurot on hoopis väike töötasu.Artiklis on toodud ka palgavõrdlus Eesti lõikes. Presidendi, peaministri, riigikogu esimehe, Tallinna linnapea ja linnavolikogu esimehe palk on 5288,40 eurot.Andke andeks, aga... ka see on väike palk. Selle summa peaks korrutama kahega – siis saaksime väärika palga nii väärikatele töötajatele!Ja ega ka riigikogu liikmegi palk ole suur – nad vääriksid vähemalt 5000 eurot kuus.Võrdlesin Madis Kallasele ja Tiiu Arole soovitud 3800-eurost palka Tartu linnapea töötasuga. Tartu linnapea saab 500 eurot vähem. Küllaltki arusaadav. Mõelgem Kallase ja Aro tööpiirkonnale! Võrrelgem Saaremaad ja Tartut, probleemide kontsentratsiooni, vastutust! Pangem need kaalukausile!Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees võiksid saada palka 5000 eurot kuus, nagu soovitasin riigikogu liikmetelegi. Mõelgem selle üle tõsimeelselt – 5000 eurot ei ole üüratu palk.Kui keegi saab paremat palka, siis tekib kohe kadedus. Aga uskuge, see on ainult mõnede saarlaste kadedus. Ma ei mäleta paljude kümnendite jooksul, et keegi saarlastest oleks avalikult ajalehe kaudu oma kadedust väljendanud. Mis on mõnede saarlastega nüüd juhtunud?Kohati tundub elu ülimalt kena, inimesed annetavad üha rohkem heategevuseks jne. Aga siis äkki see uudis Meie Maa 3. leheküljel... Miks küll avaldati selle juures veel ka Kallase ja Aro fotod?Enda Naaber, kuressaarlane

Veel artikleid samast teemast »