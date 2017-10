Arvamus

JUHTKIRI - Vallavanemad jooksus

Kolmapäev, 01. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Valimistega selgus, et suur osa senistest vallavanematest on tulevases ühendvalla volikogus.



Iga lõpp on uue algus. Kuigi Eestis on kombeks, et lõpp võibki jääda lõpuks, sest uut algust on suhteliselt keeruline leida. Viimane lause puudutab peamiselt tööd. Kõige muuga nii hullusti vahest ei ole. Või on see ainult Saaremaa probleem?



Siiski, enamik seniseid vallavanemaid on ilmselt end tõestanud vähemalt heade ametnikena. Ning juhtimiskogemus on samuti olemas. Niisiis, väga raske ei tohiks olla leida endale paika elus, kui vähegi on mõni taoline koht saadaval.



Ilmselt leevendab lõppu päris kopsakas hüvitis, niisiis ei tohiks väga suurt nuttu ja hala kuulda olla. See oleks kuidagi alatu kõigi nende suhtes, kes jäävad kohast ilma ja peavad samuti hakkama saama. Ilma töötukassa toeta. Eestis on kombeks äkitselt ja „omal soovil“ lahkuda. Ilma mingisuguse boonuseta.



Niisiis on senistel vallavanematel hea stardipositsioon milleks iganes – tööks, pensioniks, hobiks. Ja see on nii hea kapital, et ka töötuna on päris mõnus end tunda. Mõnda aega.



1. november 2017 Autor: MM Kolmapäev, 01. november 2017.Iga lõpp on uue algus. Kuigi Eestis on kombeks, et lõpp võibki jääda lõpuks, sest uut algust on suhteliselt keeruline leida. Viimane lause puudutab peamiselt tööd. Kõige muuga nii hullusti vahest ei ole. Või on see ainult Saaremaa probleem?Siiski, enamik seniseid vallavanemaid on ilmselt end tõestanud vähemalt heade ametnikena. Ning juhtimiskogemus on samuti olemas. Niisiis, väga raske ei tohiks olla leida endale paika elus, kui vähegi on mõni taoline koht saadaval.Ilmselt leevendab lõppu päris kopsakas hüvitis, niisiis ei tohiks väga suurt nuttu ja hala kuulda olla. See oleks kuidagi alatu kõigi nende suhtes, kes jäävad kohast ilma ja peavad samuti hakkama saama. Ilma töötukassa toeta. Eestis on kombeks äkitselt ja „omal soovil“ lahkuda. Ilma mingisuguse boonuseta.Niisiis on senistel vallavanematel hea stardipositsioon milleks iganes – tööks, pensioniks, hobiks. Ja see on nii hea kapital, et ka töötuna on päris mõnus end tunda. Mõnda aega.1. november 2017

Veel artikleid samast teemast »