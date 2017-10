Arvamus

JUHTKIRI - Risk, mis õigustas

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Vähk on haigus, mis viib pooltel juhtudel jõe teisele poolele. Kuna see on ja ilmselt ka jääb inimestele tundmatuks maaks, siis loomulikult tehakse kõik, et seda võimalikult kaua edasi lükata.



Niimoodi tasubki haarata igast viimasestki õlekõrrest, mis ripub elu ja surma vahel. Sest mitte kunagi ei tea, kas õlekõrs päästab või katkeb. Kindel ei saa kunagi olla. Samas, kui valikud enam-vähem puuduvad, on selge, et kui inimesel on vähegi võimalik, ta teeb seda. Ta haarab viimase kui ühe õlekõrre järele. Ta riskib.



Iga uus meditsiinialane saavutus ei pruugi, aga võib inimese elu päästa. Kui aga proovitakse lähenemisi, mis pealtnäha võivad mõjuda hullemini, aga tulemus on vastupidine ehk haigele positiivne, siis seda tuleks rakendada. Hoolimata sellest, kas süsteem kiidab selle heaks või mitte. Bürokraatial on suured ja aeglaselt keerlevad rattad.



Ning alati on abi ka sellest, kui inimene ei mata ennast varakult maha – oma peas, oma mõtetes –, vaid püüab ikka ja alati mõelda, kuidas sellest välja tulla, millesse on sattunud.



