Arvamus

MÕTE: Õhuke e-riik?

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eesti kui e-riigi üle õhutavad riigiisad pidevalt uhkust tundma. ID-kaart olevat ju lausa nii innovaatiline vidin, mille pärast terve maailm meid kadestatavat. Et hea internetis toimetada, saad ennast erinevates keskkondades tuvastada ja digiallkirja anda. Mugav ju küll. Ei pea mööda ametiasutusi ringi traavima, pista aga kaart arvutisse ning muudkui tuvasta end ja naudi teenuseid.



Vahel kuuled, et on miskid turvariskid selle ID-kaardiga, aga targad mehed toimetavad pisut ja isegi e-valimised saavad peetud.



Aga siis tuleb teavitus. Üks nendest, mille sa sellesama ID-kaardiga ennast tuvastades oled tellinud. Autojuhi tervisetõend on kehtivust kaotamas ja ühes sellega on ohus juhtimisõigus. Peab perearsti külastama, kuid enne tuleb sisse logida teatud portaali, et oma tervislikku seisundit deklareerida. Ja nüüd saad teada, et sinu kaart on turvariskiga ja selle sertifikaadid vajavad uuendamist.



Arvuti juhatab sind lahkelt lingile, kus seda teha saab, tuleb ainult järgida juhiseid. Pärast mõningast juhiste järgimist vajub kompuuter hetkeks mõttesse ja pakub, et targem oleks pöörduda lähimasse PPA teenindusbüroosse. Vannud korra, võtad oma kaardi kaasa ja asud teenindusbüroo poole teele. Ja muidugi alles poolel teel jagad ära, et täna on reede ja büroo kinni.



Esmaspäeval büroosse jõudes näed kohe, et murelikke kodanikke on peale sinu veel. Võtad numbri ja ootad natuke, pole hullu. Kui jutule kutsutakse, läheb kõik libedalt. Lahke teenindaja toimetab su kaardiga pisut aega, ulatab sulle ümbriku uute sertifikaatidega ja kinnitab, et nüüd on asi korras. Isegi raha ei küsita.



Ametnik naeratab hüvastijätuks ja lisab lohutavalt, et päris kõikidele pakutavatele teenustele ei pruugi ikkagi ligi saada, kuna asutused uuendavad oma e-keskkondi, aga asjad pidavat iga päevaga paranema.



Peamine, et selleks ajaks ära paraneksid, kui kodanikule vaja on. Autor: Ardo Vahter Teisipäev, 31. oktoober 2017.Vahel kuuled, et on miskid turvariskid selle ID-kaardiga, aga targad mehed toimetavad pisut ja isegi e-valimised saavad peetud.Aga siis tuleb teavitus. Üks nendest, mille sa sellesama ID-kaardiga ennast tuvastades oled tellinud. Autojuhi tervisetõend on kehtivust kaotamas ja ühes sellega on ohus juhtimisõigus. Peab perearsti külastama, kuid enne tuleb sisse logida teatud portaali, et oma tervislikku seisundit deklareerida. Ja nüüd saad teada, et sinu kaart on turvariskiga ja selle sertifikaadid vajavad uuendamist.Arvuti juhatab sind lahkelt lingile, kus seda teha saab, tuleb ainult järgida juhiseid. Pärast mõningast juhiste järgimist vajub kompuuter hetkeks mõttesse ja pakub, et targem oleks pöörduda lähimasse PPA teenindusbüroosse. Vannud korra, võtad oma kaardi kaasa ja asud teenindusbüroo poole teele. Ja muidugi alles poolel teel jagad ära, et täna on reede ja büroo kinni.Esmaspäeval büroosse jõudes näed kohe, et murelikke kodanikke on peale sinu veel. Võtad numbri ja ootad natuke, pole hullu. Kui jutule kutsutakse, läheb kõik libedalt. Lahke teenindaja toimetab su kaardiga pisut aega, ulatab sulle ümbriku uute sertifikaatidega ja kinnitab, et nüüd on asi korras. Isegi raha ei küsita.Ametnik naeratab hüvastijätuks ja lisab lohutavalt, et päris kõikidele pakutavatele teenustele ei pruugi ikkagi ligi saada, kuna asutused uuendavad oma e-keskkondi, aga asjad pidavat iga päevaga paranema.Peamine, et selleks ajaks ära paraneksid, kui kodanikule vaja on.

Veel artikleid samast teemast »