Arvamus

TOOMAS ALATALU AINULT MEIE MAAS: Kogu Euroopa katalaanidega jännis!

Esmaspäev, 30. oktoober 2017.



Kuna meil on ajaloost analoog Leedu juhtkonna tegevuse näol aastail 1990–1991 (iseseisvus kuulutai välja ja seejärel külmutati), siis Katalooniast tuleva info puhul on oluline mäletada, et paljuräägitud piirkonna iseseisvumine oli 3.–27. oktoobrini seal tegelikult ja ka juriidiliselt üksnes õhus.



Piirkonna liider Carles Puigdemont tegi 3. oktoobril küll teatavaks iseseisvumise ettepaneku võidu rahvahääletusel, ent lisas kohe, et rahva tehtud otsus külmutatakse, andmaks aega dialoogiks Madridiga ja leidmaks vahendajaid Euroopast.



Järgnes mitmenädalaline kemplus, kus Hispaania peaminister Mariano Rajoy käis peale – kas ikka kuulutasite end iseseisvaks või mitte? –, kuid Puigdemont vaikis ja pidas salakõnelusi.



Piinlikus olukorras EL



26. oktoobril ilmus Puigdemont taas rahva ette ja teatas kahest asjast. Esiteks – kuna Rajoy oli juba välja kuulutanud põhiseaduse §155 rakendamise kava, mis nägi ette piirkonna valitsemise ülemineku keskvõimu kätte, kolme isiku ametist tagandamise ja uued valimised kaheksa kuu möödudes – delegeeris Puigdemont rahvahääletuse otsuse väljakuulutamise kohalikule parlamendile, mida see ka järgmisel päeval 70 häälega tegi (nende tegelik enamus seal on 72 kohta 135-st).



Teise sõnumiga, millele aga ei pööratud vajalikku tähelepanu, andis Puigdemont teada toimunud kõnelustest korraldamaks 20. detsembril Kataloonias valimised. Loomulikult pidanuks olema tagatud kõigi põhijõudude osalemine neil valimistel – kõneluste sisuks oli nn Madridi-meelsete kaasalöömine –, sest vastasel juhul poleks valimistel mõtet.



Arusaadavalt andnuks nende valimiste toimumine rahvahääletusel mitteosalenutele šansi näidata võrdsete võimaluste juures 2,5 kuud pärast iseseisvusreferendumit tegelikku jõudude vahekorda piirkonnas, ent sellest loobuti. Valimistel osalemiseks rivaalide tagatiseta jäänud Puigdemontil jäi nii üle vaid tunnistada valimiste ärajäämist.



Järgnenus on ka oma loogika – reede õhtul ehk siis pärast Kataloonia iseseisvumise otsust teatas senati toel (214 häält poolt, 47 vastu) § 155 rakendanud Rajoy, et toob n-ö oma valimised ettepoole ehk täpsemalt 21. detsembrile. Ometi on need sootuks teistsugused valimised, sest jõupoliitika oli juba rakendunud – 144 Kataloonia ametiisikut eesotsas Puigdemontiga tagandatud ja viimased omakorda vallandanud „demokraatliku vastuseisu” „teise riigi võimudele”. Viimane tähendab seda, et neist valimistest võtavad osa vaid Madridi-meelsed ehk siis tulemused saavad olla vaid ühepoolsed.



Kõik Rajoy liitlased Madridis on lubanud kaasa lüüa massi kaasamiseks uutel valimistel, ent on raske ette kujutada, kuidas suudab selline kiirustav otsus saavutada Kataloonia kahe vastasrinde leppimise ja teise poole osalemise valimistel, ilma milleta pole edasiminek tekkinud kriisi lahendamiseks võimalik.

Rääkimata sellest, et Euroopa Liidu kõikides valimisi puudutavates dokumentides ja soovitustes on rõhutatud, et valimised peavad olema kaasavad. Madrid teadupärast süüdistab Barcelonat just selles, et viimane ei taganud seda põhimõtet 1. oktoobri rahvahääletust korraldades, ent läheb nüüd ka ise selgelt sama viga tegema.



See aga paneb piinlikku olukorda Euroopa Liidu juhid, kes on siiani tingimusteta toetanud Rajoy tegevust. On tagumine aeg tõdeda, et Rajoy mitmed järjestikused otsused mitte ainult ei teravda, vaid ka kinnistavad põhimõttelist vastasseisu piirkonnas, kus õigluse eest – ja selle ka korraks kätte saanud, ent uuesti kaotanud – liikvele läinud massid ei karda juba pikemat aega keskvõimude repressioone.



Selline mässumeelsus on poliitikas ääretult tõsine faktor, sest kui rahvamassidel kaob usk ajada asju urnide kaudu, on lihtne teda suunata mujale ja kaotajateks on kõik.



Tuim pealtvaatamine



Tahaks siiralt loota, et jõupoliitika – just selle läbimõtlemata osa rakendumine Kataloonias ja Madridi poolt välja pakutud eesseisvad käigud – teeb siiski lõpu Euroopa Liidu valitsusi haaranud tuimale pealtvaatamisele. Suud tuleks lahti teha kas või selleks, et meelde tuletada valimiste korraldamise elementaarseid põhimõtteid ja anda märku, et kui neid ei suudeta tagada, siis on tark valimised edasi lükata ning nende toimumiseks normaalne õhustik luua.



