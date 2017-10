Arvamus

JUHTKIRI - Sära põhjamaa pimedusse

Esmaspäev, 30. oktoober 2017.



Põhjamaa kliima on liikunud järjest enam suunas, kus meil pole enam nelja-viite aastaaega. Viite – sest kui uskuda reklaame, siis jõulud on võib kindla peale liigitada aastaajaks. Kes ei usu, võib teinekord hoolsamini reklaame vaadata.



Meil on kaks aastaaega – sügis-kevad ja kevad-sügis. Kõik, mis defineerub mingil moel talveks või suveks – noh, nimetada võib kõike ja ega nimi sopast talve ei riku või külma suve.



Praegu kestev sügiskevad on aga vast pimedaim aastaaeg kuude lõikes. Niimoodi on ainult hea meel, kui päike paistab hetkeks pilvede vahelt välja ja läbi saju moodustub vikerkaar. Ilus, värviküllane, särav.



Niisama ilus, värviküllane ja särav saab olema ka rahvusvaheline idamaiste tantsude festival. Kindlasti ka sensuaalne ning naiselik, kuigi nii mõnedki tantsud on traditsioonilised meestetantsud… Aga päris ausalt – mehed ja idamaine tants? Täpsemalt – põhjamaa mehed ja idamaine tants? Aga et tõestada vastupidist, võiks ju ikkagi proovida? Kasvõi ainult selle pärast, et säravatele naistele avaldada muljet.



