Arvamus

JUHTKIRI - Kuidas hoida omasid?

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Võõras rahakott on võõras rahakott, selle sees olevat raha ei loeta. Vähemalt viisakas inimene seda ei tee.



Viisakatest inimestest on tänapäeval aga üsna kitsas käes. See omakorda tähendab aga seda, et kõigi raha on kõigi asi. Kuidagi ebameeldiv, haisev ja isegi libe on seda välja öelda, aga jah, nii see paraku on.



Samas on olemas ametikohti, kus mõne inimese palk peakski kõigi asi olema. Siis, kui me kõik seda maksame. Poliitikud, just. Tundub, et ikka tasus teha tsirkust ja pea peal kükke... Mis seal ikka, palju väiksema summa eest on inimene võimeline end alandama…



Niisiis, vaadates neid rahasummasid ja inimesi, kes eesotsas, tekib aga paratamatult küsimus – kas kogu Saaremaa valla juhtimine ei koondu vaid Kuressaarde? Kas see vastutus, mida ametikoht kaasa toob, laieneb ka väikestesse kohtadesse? Või ongi nii, et väiksed kohad peavad nüüd ise hakkama saama, vaatama, et ellu jääda. Ja kui ei jää… mis seal ikka. Kellel neid õige vaja on, inimesed elavad ju linnas… Võibolla kordub Tallinna sündroom – seal see õige eestlane elab. Õige saarlane aga Kuressaares.



