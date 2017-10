Arvamus

Seaduslik korruptsioon

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Autor: Jüri Pino, kirjamees Laupäev, 28. oktoober 2017. Jüri Pino. FOTO: erakogu Kuidas kellelegi. Aga vist võib väita, et kummaline sõna „korruptsioon“ – hee, Jaan Tõnisson teinud omal aal sõnaust ja pakkunud asemele „kõlberüüste“ – seostub mingi kalasilmse ametnikuga, kes hakkab tegema kummalisi vihjeid.



No et kõik läheb kallimaks ja ega teie asi, mida menetletakse, nüüd nii kindlalt ka otsustatud ole jne.



Või siis Tšehhovi juttudega, millest paljudes muuga ei tegeldagi, kui pistetakse. Vastavalt teenistusastmele – kolleegiumiregistraatorile käib kolmekas kah, aga titulaarnõunik on kuus astet kallim. Mida edasi, seda narkootilisemaks summad lähevad.



Mesijutud ja ajupesu



On üks anekdoot kellestki ministrist, Vene omast, muidugi. Öeldud tüübile, ma torkan teile 3000 ja keegi ei saa teada. Ülbelt vastatud: „Torgake 10 000 ja rääkige, kellele tahate.”



Vene värk, sõnaga. Või idamaine. Igal juhul muumaine, meisse väga ei puutu. Meie oleme mingis indeksis heal kohal – juhtumid on harvad, reageeritakse kiiresti, valuliselt ja süüdlasele väga valusalt.Mis iseenesest on ju tõsi ka.



Aga ometi on üks vana ja natuke väsinud õelutsemine – Eestis ei ole korruptsiooni, sest siin on see legaalne. Mis kõlab üsna segaselt ja seepärast võiks kuuluda läbiarutamise või uiutamise alla.



Eestikeelne Wikipedia ütleb, et korruptsioon on – enamasti – ametivõimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil. Hästi. See on siis altkäemaks ja pistis. Ent, kui maha võtta see „kuri”, ehk kõik on seaduse järgi, aga omakasu just nagu tekib iseenesest, mis siis? Võiks seda nimetada seaduslikuks korruptsiooniks, kui ükski ümbrik taskus ei vahetu, aga kasu tuleb? Mitte kohe, aga kunagi kindlasti. Seejuures jääb südametunnistus puhtaks ka veel, kui ei teadvustata, et midagi võib olla natuke imelik.



Sinane võimalus ei puuduta niipalju ametnikke kui just volikogusid – olid ju äsja valimised, nii et läheb justkui teemasse –, olgu siis vald, linn või riik. Mis see riigikogu enamat on kui kohalik omavalitsus, vähemalt kui suurelt mõelda ja kogu Euroopa Liidu istekohast vaadata.



Ümbrike asemel võib tarvitada mesijutte ja muidu ajupesu. Millest kumbki pole üleüldse keelatud. Isegi jooki ei tarvitseta välja teha. Seal võiks juba mingi risk olla.



Lihtviisiliselt ilusad sõnad. Investeeringud, töökohad, mingite põletavate ühiskondlike või lausa üleilmsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine, maailmarahu, inimõigused... Oeh, igaüks võib seda iluilu-tilulilu ise jätkata.

Oih, demokraatlikud ja euroopalikud väärtused jäid nimekirjast välja, no kuis see võis juhtuda.



Ja lasebki hingekene endale makarontooted kõrva taha riputada, nagu venelased ütlevad. No kuidas ma nüüd ei hääleta õige asja poolt, mingi pidur või tagur olen või?



Kes siis ei tea, et investeeringud on head. Elavdavad majandust, loovad töökohti. Mis siis, et investeeringu sildi all jälle mingi kohalik ettevõtmine läheb välismaalaste juhtida. Kes võivad selle ka heast peast kinni panna, et üks konkurendikene jälle vähem. Ma sihin siin näpuga rootslaste suunas, kellel see komme ammu küljes. Kus on Kreenholm, kus on Leek, ega kõike ju tea, kuigi uurida võiks.



Kes siis ei tahaks levitada üleilmset demokraatiat. See pidavat ju sõjad ära lõpetama. Tooma maa peale kõikemõistmise, loomulikult jällegi majandust elavdama. Mis siis, et see tähendab Eesti soldatite saatmist kuskile eesli tagumikku maailma teises otsas. Kus nemad võivad surma saada või, hullem veel, liikmetest ilma jääda.



Ei nihutata ümbrikku, vaid tehakse teistmoodi



Muidugi toimib igal ajal jutt euroopalikest väärtustest. Mingid metsmehed, kammimisele halvasti alluvad juuksed silmil, ei julge ju üldse olla. Aitab, kui öelda, et Euroopas on nii – kohe kõrvad lidus. See on ju nagu muiste – aga vaat välismaal.



Ning ollaksegi onude man heas kirjas. Kes võivad kunagi tasuda kohaga nõukogus või juhatuses, mõnusa sinekuuriga, kus korralik raha jookseb ja midagi õieti tegema ei pea.



Niikuinii võõrast keelest aru eriti ei saada. Või kutsuda kuskile konverentsile esinema, mitme nulliga honorari eest. Koolitama. Täiesti seaduslikult.

