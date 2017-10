Arvamus

JUHTKIRI - Ebasobivus veidras süsteemis

Neljapäev, 26. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saare maakonnas on tasuta ühistranspordist suurem probleem liiniaegade ebasobivus. Näiteks on Lääne-Saaremaalt suhteliselt raske õigeks ajaks ühistranspordiga tööle jõuda ja ka vastupidi.



Selleks, et õhtul koju saada, tuleb kenasti pingutada. Vahetevahel ei ole see isegi võimalik.



Lisaks ebasobivatele aegadele kehtivad siin veidrad süsteemid. Kohalikud teavad, et üks ja sama buss sõidab Kihelkonnalt-Lümandast edasi linna, päevasel ajal, aga võõrad ei oska arvata, kuidas päevasel ajal linna saab...



Kuidagi absurdne on osta samale bussile jätkupiletit. Bussijuhtide ees müts maha, kes ikka ja jälle selgitavad inimestele, et ei, kohe ei saa linna, kõigepealt tuleb sõita kas Kihelkonnale või Lümandasse. Kui see ei ole näide süsteemi absurdsusest, mis see siis on?



Tasuta ühistransport aga ehk paneb need maainimesed, kes siiani ei ole seda teinud, mõtlema tööst linnas. Sest nii või naa sõidad hulga raha ikkagi maha, isegi kui kasutad ühistransporti. Ja mis sellest miinimumpalgast järele jääb? Isegi maksudeks teinekord ei piisa...



26. oktoober 2017 Autor: MM Neljapäev, 26. oktoober 2017.Selleks, et õhtul koju saada, tuleb kenasti pingutada. Vahetevahel ei ole see isegi võimalik.Lisaks ebasobivatele aegadele kehtivad siin veidrad süsteemid. Kohalikud teavad, et üks ja sama buss sõidab Kihelkonnalt-Lümandast edasi linna, päevasel ajal, aga võõrad ei oska arvata, kuidas päevasel ajal linna saab...Kuidagi absurdne on osta samale bussile jätkupiletit. Bussijuhtide ees müts maha, kes ikka ja jälle selgitavad inimestele, et ei, kohe ei saa linna, kõigepealt tuleb sõita kas Kihelkonnale või Lümandasse. Kui see ei ole näide süsteemi absurdsusest, mis see siis on?Tasuta ühistransport aga ehk paneb need maainimesed, kes siiani ei ole seda teinud, mõtlema tööst linnas. Sest nii või naa sõidad hulga raha ikkagi maha, isegi kui kasutad ühistransporti. Ja mis sellest miinimumpalgast järele jääb? Isegi maksudeks teinekord ei piisa...26. oktoober 2017

Veel artikleid samast teemast »