Arvamus

JUHTKIRI - Saaremaa haiged noored

Kolmapäev, 25. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Valesid on igasuguseid, üks suuremaid ja vägevamaid on aga statistiline vale. Põhimõtteliselt saab andmete nurkade keeramisega võluda musta valgeks ja vastupidi.



Niimoodi näiteks paistab statistika järgi, et saarlased on kohe eriti nõdrad ja põdurad, seda arvestades ajateenistusse minevate noormeeste osakaalu järgi. Nad ei saa komisjonist läbi.



Miks ei saa, on iseküsimus. Kas siis komisjon on “liiga inimlik” või siis arvestatakse ka mitmesuguseid allergiaid ning à la konnasilmi haiguseks. Igal juhul on see mulje petlik – Saaremaal ei ole ilmselt rohkem haigeid ja muidu ajateenistuskõlbmatuid noormehi kui mujal Eestis. Võiks isegi vastupidi arvata – saarel arvatakse olevat sanatoorne ja eriti tervislik õhk. Lisaks suhtelisele eraldatusele ja turvalisusele.



Iseasi on muidugi see, kas Eestil on vaja nii suurt hulka ajateenistuses osalevaid noori? Või kas see muudab midagi, kui tõesti on vaja asuda oma maa kaitsele? Või on ajateenistus pigem elukooli rollis? Ehk siis harjutakse vastu vaidlemata, käsu korras kükke tegema?



25. oktoober 2017 Autor: MM Kolmapäev, 25. oktoober 2017.Niimoodi näiteks paistab statistika järgi, et saarlased on kohe eriti nõdrad ja põdurad, seda arvestades ajateenistusse minevate noormeeste osakaalu järgi. Nad ei saa komisjonist läbi.Miks ei saa, on iseküsimus. Kas siis komisjon on “liiga inimlik” või siis arvestatakse ka mitmesuguseid allergiaid ning à la konnasilmi haiguseks. Igal juhul on see mulje petlik – Saaremaal ei ole ilmselt rohkem haigeid ja muidu ajateenistuskõlbmatuid noormehi kui mujal Eestis. Võiks isegi vastupidi arvata – saarel arvatakse olevat sanatoorne ja eriti tervislik õhk. Lisaks suhtelisele eraldatusele ja turvalisusele.Iseasi on muidugi see, kas Eestil on vaja nii suurt hulka ajateenistuses osalevaid noori? Või kas see muudab midagi, kui tõesti on vaja asuda oma maa kaitsele? Või on ajateenistus pigem elukooli rollis? Ehk siis harjutakse vastu vaidlemata, käsu korras kükke tegema?25. oktoober 2017

Veel artikleid samast teemast »