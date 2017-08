Arvamus

JUHTKIRI - Bussid versus ühikakoht

Laupäev, 26. august 2017.



Problemaatika, mis kerkib üles seoses elu-olu koondumisega tõmbekeskustesse, maakondlikesse või riiklikesse tsentritesse, on õnneks veel lapsekingades. Siiski, needsamad väikesed kingad võivad teinekord hakata pigistama täpselt sealt, kust ei oska oodata. Kõike ei saagi ette näha, eriti asju, mis kestavad aastast aastasse. Inertsi vääramatu jõud.



Gümnaasiumiastme kinnipanemine maakoolides on osa kitsaskohtadest. Tähendab see sisuliselt seda, et need maalapsed, kes otsustavad hiljem oma elu siduda akadeemilise maailmaga või tahavad saada mingil muul põhjusel gümnaasiumiharidust, peavad ulualust hakkama otsima juba õige varakult. Muidu võib juhtuda, et ainuke variant koolis käia ongi bussid. Samas, 20 kilomeetrit iga päev edasi-tagasi sõita ei tohiks küll kedagi päris ära tappa, küll aga saab see takistuseks igasugustele ringilistele tegevustele. Bussid käivad ju täpselt siis, kui nende graafik ette näeb, ja nii mõnigi kord ei sobitu selle inimese elurütmiga, kes valib bussid ühika- või üüritoa asemel.



